Hàn Quốc phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vệ tinh đã cất cánh trên tên lửa SpaceX Falcon 9, từ Trung tâm Vũ trụ John F. Kennedy vào lúc 19 giờ 17 ngày 7.4 (giờ địa phương, tức sáng 8.4 giờ Việt Nam). Hoạt động đưa vệ tinh lên quỹ đạo mất khoảng 45 phút sau khi phóng.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại vệ tinh có hoạt động bình thường hay không thông qua liên lạc với các trạm mặt đất ở nước ngoài", theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.



Đây là vệ tinh quân sự thứ hai được phóng theo kế hoạch của Hàn Quốc nhằm hướng tới việc sở hữu 5 vệ tinh do thám vào năm 2025 và thực hiện nhiệm vụ giám sát Triều Tiên tốt hơn.

Vệ tinh giám sát quân sự nội địa thứ hai của Hàn Quốc, trên tên lửa SpaceX Falcon 9 ngày 7.4.2024 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Theo Yonhap ngày 8.4, vệ tinh lần này được trang bị cảm biến radar khẩu độ tổng hợp (SAR) để thu thập dữ liệu bằng vi sóng và có khả năng thu thập dữ liệu bất kể điều kiện thời tiết. Ba vệ tinh còn lại dự kiến cũng được trang bị cảm biến SAR.



Các cảm biến quang điện và hồng ngoại có khả năng chụp ảnh chi tiết bề mặt trái đất đã được lắp trên vệ tinh đầu tiên được phóng lên quỹ đạo từ căn cứ của Lực lượng Không gian Mỹ ở California bằng tên lửa SpaceX vào tháng 12.2023.

Theo các nhà phân tích, khi hoạt động cùng nhau, 5 vệ tinh dự kiến sẽ cung cấp phạm vi phủ sóng và giám sát thường xuyên trong khoảng thời gian khoảng 2 giờ.



Ngoài 5 vệ tinh, các cơ quan quốc phòng Hàn Quốc được cho là đang nỗ lực mua khoảng 50 - 60 vệ tinh do thám cỡ nhỏ và cực nhỏ vào năm 2030, dự kiến sẽ cung cấp phạm vi bao phủ và cung cấp dữ liệu về tình hình bán đảo Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 30 phút/lần.

Cuộc phóng vệ tinh do thám mới nhất của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên nỗ lực có được khả năng trinh sát trên không gian. Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên mang tên Malligyong-1 vào tháng 11 năm ngoái, đồng thời nước này cũng tuyên bố sẽ phóng thêm ba vệ tinh do thám trong năm nay.

Tuần trước, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi quá trình chuẩn bị phóng vệ tinh của Triều Tiên tại bãi phóng Tongchang-ri (phía bắc Triều Tiên), nhưng chưa phát hiện thấy dấu hiệu cho thấy vụ phóng sắp xảy ra.