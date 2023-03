Hàn Quốc thêm nhiều ca sinh non trong lúc sinh suất thấp kỷ lục

Tổng số ca sinh ở Hàn Quốc giảm từ 471.000 ca vào năm 2011 xuống còn 261.000 ca năm 2021 CHỤP TỪ ST

Số liệu thống kê của Viện Hàn Quốc về Sức khỏe và Các vấn đề xã hội cho thấy số ca sinh trên toàn quốc giảm mạnh trong thập niên qua, từ 471.000 ca vào năm 2011 xuống còn 261.000 ca năm 2021.

Trong cùng giai đoạn, tỷ lệ trẻ sinh non lại tăng, từ 6% tăng lên 9,2%. Còn tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân tăng từ 5,2% lên 7,2%.

Trẻ sinh non chào đời trước khi cơ thể và các cơ quan nội tạng được phát triển đầy đủ. Thông thường, trẻ sinh trước 37 tuần của thai kỳ được xem là sinh non. Bên cạnh đó, trẻ có trọng lượng dưới 2,5 kg vào thời điểm chào đời được xem là nhẹ cân.

Các báo cáo gần đây cho thấy những trường hợp sinh non ở Hàn Quốc có liên quan những liệu pháp điều trị vô sinh, như điều trị thụ tinh trong ống nghiệm hoặc thụ tinh nhân tạo.

Trong những năm qua, số ca sinh đôi hoặc hơn đang gia tăng ở xứ sở nhân sâm, phần lớn do các biện pháp điều trị vô sinh. Tuy nhiên, ước tính hơn phân nửa số ca sinh đôi bị xếp vào dạng sinh non, và nguy cơ sinh non thậm chí gia tăng ở những ca sinh ba hoặc hơn.

Số liệu thống kê cho thấy số ca sinh đôi hoặc hơn tăng nhẹ từ 139.000 trường hợp năm 2011 lên 140.000 vào năm 2021.

Trong số những ca sinh đôi hoặc hơn vào năm 2021, 66,6% số trường hợp là sinh non và 59,9% số trường hợp trẻ nhẹ cân.

"Trẻ sinh non dễ mắc những vấn đề liên quan đến chức năng phổi và huyết áp. Chính phủ cần theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển, để phát hiện sớm tình trạng bệnh tật và nguy cơ khuyết tật ở những trẻ này", theo chuyên gia Choi Eun-jin của Viện Hàn Quốc về Sức khỏe và Các vấn đề xã hội.