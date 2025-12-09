Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàn Quốc tố máy bay quân sự Nga, Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/12/2025 17:45 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc ngày 9.12 thông báo đã triển khai chiến đấu cơ lên đối phó sau khi phát hiện 9 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc trong thời gian ngắn.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo 7 máy bay quân sự Nga, 2 phi cơ Trung Quốc sáng nay (9.12) lần lượt tiến vào và rời khỏi ADIZ Hàn Quốc ở phía đông và phía nam. Seoul cho biết các máy bay không xâm phạm không phận nước này, Yonhap đưa tin.

Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện máy bay Nga và Trung Quốc trước khi chúng tiến vào ADIZ. Seoul đã triển khai tiêm kích và thực hiện những biện pháp chiến thuật nhằm chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, JCS cho biết.

Pháo đài bay B-52 Mỹ bay cùng tiêm kích Nhật sau tập trận Nga - Trung

Quan chức JCS cho biết nhóm phi cơ tiến vào ADIZ bao gồm máy bay ném bom và tiêm kích, liên tục ra vào ADIZ Hàn Quốc trong khoảng một giờ trước khi rời đi.

Quân đội Nga và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Hàn Quốc tố máy bay quân sự Nga, Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không - Ảnh 1.

Máy bay của không quân Nga và Trung Quốc tuần tra chung ở khu vực biển Bering tháng 7.2024

ẢNH: TÂN HOA XÃ

ADIZ là vùng trời do một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự ấn định, buộc máy bay dân sự khi tiến vào phải thông báo, nhận dạng, xác định vị trí. ADIZ không phải không phận, song theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường gửi thông báo trước khi tiến vào ADIZ nước khác nhằm tránh những vụ đụng độ bất ngờ.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết kể từ năm 2019, mỗi năm Nga và Trung Quốc đều triển khai máy bay tiến vào ADIZ nước này mà không báo trước, trong khuôn khổ các cuộc diễn tập chung.

Lần gần nhất diễn ra vào tháng 11.2024, khi 11 phi cơ quân sự Trung Quốc và Nga lần lượt tiến vào ADIZ Hàn Quốc.

