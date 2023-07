Hàn Quốc trong vòng luẩn quẩn sinh con ít - thiếu bác sĩ nhi khoa

Ở Hàn Quốc, nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, nhiều bác sĩ nhi khoa đã tìm việc làm khác khiến bệnh viện thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Hậu quả là thời gian chờ đợi để khám chữa bệnh đã tăng lên.

Tại một bệnh viện ở Seoul, chị Lee Bomi cho biết con trai 3 tuổi của mình bị viêm phổi và tình trạng chưa thuyên giảm sau nhiều tuần điều trị.

Chị Lee Bomi chia sẻ: "Con trai tôi bị ốm nhưng chúng tôi phải đợi khoảng hai tuần để có giường bệnh trống vì có cả một danh sách chờ dài. Do đó, con trai tôi đã liên tục bị từ chối điều trị trong suốt thời gian ấy. Tôi thực sự rất sợ hãi".

Tỉ lệ sinh giảm liên tục ở Hàn Quốc - mà theo đó đến năm 2022 mỗi phụ nữ chỉ sinh trung bình 0,78 con - đã khiến các cơ sở nhi khoa phải đóng cửa hàng loạt. Trong vòng 5 năm tính đến năm 2022, 65 phòng khám hoặc bệnh viện nhi khoa, tương ứng với 1/8 tổng số cơ sở trên cả nước, đã ngừng hoạt động. Bác sĩ không còn hứng thú với một lĩnh vực mà họ cho là không có tương lai.

Sự khan hiếm nguồn lực trầm trọng đôi khi đã khiến bệnh nhi phải trả giá quá đắt. Vào tháng 5, một bệnh nhân 5 tuổi tại Seoul đã tử vong sau khi không tìm được giường trống dù đã đến nhiều bệnh viện. Đội ngũ y tế lo ngại sẽ có thêm nhiều trường hợp như vậy trong tương lai.

Bác sĩ Choi Yong-jae cho biết: "Bệnh nhân đang chết dần chết mòn. Các em chết khi đang bị các phòng cấp cứu đẩy qua đẩy lại, chết không phải vì bệnh hiểm nghèo. Nghe cứ như đùa".

Nhưng vì sao các bác sĩ Hàn Quốc không mặn mà với chuyên khoa nhi? Một phần vấn đề là vì nước này có chế độ chăm sóc y tế toàn dân, áp dụng giá khám chữa bệnh thấp. Với đối tượng trẻ em, hệ thống bảo hiểm Hàn Quốc kỳ vọng lượng bệnh nhân cao giúp duy trì chi phí y tế thấp. Trước đây, khi tỉ lệ sinh ổn định thì đó là cách hợp lý. Tuy nhiên, hệ thống này chưa được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Tiến sĩ Lim Hyun-taek, chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc giải thích: "Ở nước ngoài, chính phủ trả đủ tiền để duy trì bệnh viện nhi cho dù bác sĩ chỉ khám 20 bệnh nhân mỗi ngày. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc thì mỗi lần khám chỉ có giá khoảng 10 USD (230 nghìn đồng), nên các bệnh viện nhi phải tiếp nhận khoảng 80 bệnh nhân mỗi ngày thì mới đủ kinh phí hoạt động".

Dữ liệu chính thức cho thấy triển vọng thu nhập của bác sĩ khoa nhi xếp hạng thấp nhất so với các chuyên khoa khác. Cụ thể, bác sĩ nhi khoa thu nhập ít hơn 57% so với mức lương trung bình của một bác sĩ. So với 10 năm trước, khi tỉ lệ nhận nội trú nhi là 97%, thì trong vòng nửa đầu năm nay tỉ lệ này chỉ còn 16%.

Một vòng luẩn quẩn đã được tạo ra, khi cha mẹ không muốn sinh thêm vì sợ không có đủ bác sĩ và bệnh viện để chăm sóc con.

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi của Hàn Quốc Cho Kyoo-hong vào đầu năm nay cho biết sẽ đẩy mạnh các biện pháp cải thiện tình hình, như các trung tâm do nhà nước tài trợ và cơ sở điều trị khẩn cấp cho bệnh nhi.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc, nhiều bác sĩ tài năng đã ra đi. Cụ thể, 90% thành viên đã đóng cửa cơ sở hoặc rời khỏi ngành. Vào tháng trước, hiệp hội đã tổ chức nhiều hội thảo để giúp thành viên tìm hiểu về những lĩnh vực có thu nhập tốt hơn. Gần 600 trong số 3.000 thành viên đã đổ đến nghe giới thiệu các quy trình làm đẹp da như botox, và về các bệnh mãn tính của người lớn.