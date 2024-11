Han Sara: Từ ca sĩ gốc Hàn 'gây sốt' đến nhà sáng tạo nội dung triệu follow

Han Sara là một giọng ca gốc Hàn, nổi tiếng từ sau chương trình Giọng hát Việt 2017. Cô gây dấu ấn với khán giả qua những ca khúc như Vì yêu là nhớ, Đếm cừu… và dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng nhạc Việt. Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, cô đã trở lại với dự án I Sara You. Trong lần tái xuất này, Han Sara nhận nhiều tín hiệu tích cực từ phía khán giả và được đề cử danh mục Music Artist of the Year của TikTok Award 2024.

Han Sara nhận được 1,4 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về hành trình sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, nữ ca sĩ chia sẻ cô luôn muốn làm mới bản thân và mang đến nhiều hình ảnh mới nhưng đồng thời cũng sợ đi lệch khỏi nhu cầu khán giả. Đối với TikTok, Han Sara cảm thấy thoải mái hơn, có thể giao lưu với khán giả và chia sẻ những điều về cuộc sống hàng ngày của mình nhiều hơn. Đó cũng là cách để mọi người nhớ đến cô giữa thị trường giải trí đang ngày càng phát triển.

Kênh TikTok hiện tại của nữ ca sĩ đang sở hữu 1,4 triệu người theo dõi và hơn 19 triệu lượt thích. Cô thường chia sẻ những hình ảnh hoạt động và tập luyện thường ngày của bản thân trên nền tảng mạng xã hội này.

Xuất hiện trong hạng mục đề cử này còn có các ca sĩ nổi tiếng khác như Tlinh, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng Master D, Amee và Vũ. Chia sẻ ở sự kiện, Han Sara cảm thấy vinh dự khi được đề cử trong hạng mục này cùng các nghệ sĩ tài năng khác. Theo cô, tất cả mọi người đều có hoạt động sôi nổi và bất kỳ ai cũng xứng đáng nhận giải. "Han Sara không cảm thấy tự tin mà thấy rằng đây sẽ là một may mắn rất lớn cho bất kỳ ai nhận giải", nữ ca sĩ 23 tuổi chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ có hoạt động nổi bật năm 2024 xuất hiện trong đề cử Ảnh: TikTok

Chia sẻ về thời gian vừa qua, Han Sara tâm sự: "Đó là thời gian xảy ra nhiều điều khó khăn mà Han Sara phải vượt qua, mình đã có thời gian nghỉ ngơi sau một hành trình dài liên tục đâm đầu vào công việc. Có thời gian để tìm hiểu mình là ai, mình thích cái gì và định hướng như thế nào cho tương lai. Mặc dù vắng bóng trong sự nghiệp nhưng đó là khoảng thời gian ý nghĩa với Han Sara".

Nữ ca sĩ gốc Hàn khẳng định bản thân chấp nhận mọi rủi ro trong việc thay đổi hình ảnh. Nếu lựa chọn sai thì sửa lại và đi tiếp thay vì cứ suy nghĩ về những hạn chế mà không giải quyết được gì, đó cũng là mục tiêu sống mà nữ ca sĩ muốn trở thành.

Han Sara không ngại thử thách và làm mới bản thân trong tương lai Ảnh: FBNV

"Han Sara nghĩ mình cần thay đổi và bản thân đang tự thử thách trong âm nhạc. Mình hy vọng mọi người vẫn sẽ theo dõi mặc dù có thể đó chưa phải là sản phẩm hài lòng như mong muốn nhưng Han Sara mong khán giả thấy được là mình vẫn đang cố gắng phát triển trong âm nhạc", nữ ca sĩ chia sẻ về quan điểm bản thân trong tương lai.

TikTok Award 2024 chính thức khởi động với chủ đề Dấu ấn hiện tại tạo cảm hứng tương lai. Để tôn vinh và tri ân những nhà sáng tạo có hoạt động nổi bật trong năm vừa qua. TikTok Award 2024 đề cử 12 hạng mục cho các cá nhân. Đêm vinh danh trao giải sẽ diễn ra vào ngày 23.11 tới.