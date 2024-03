Han So Hee mất fan, tinh thần bất ổn vì lùm xùm tình ái

Han So Hee mất khoảng 100.000 fan

Han So Hee hứng chỉ trích vì chuyện hẹn hò với Ryu Jun Yeol AFP, WIREIMAGE

Suốt những ngày qua, Han So Hee trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các mặt báo, mạng xã hội từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin cô và Ryu Jun Yeol bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ở Hawaii hôm 15.3. Sau đó, Hyeri - bạn gái cũ của Ryu (họ đã xác nhận chia tay vào tháng 11.2023), đăng story "Thật thú vị" trên Instagram. Từ đó, Han So Hee vướng nghi vấn qua lại với tài tử phim Reply 1988 trong lúc anh vẫn ở bên bạn gái cũ.

Ban đầu, mỹ nhân sinh năm 1994 phủ nhận tin đồn hẹn hò và đăng story được cho là "đá xéo" Hyeri. Tuy nhiên đến ngày 16.3, cô xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol đồng thời gửi lời xin lỗi đến tình cũ của bạn trai và khẳng định cả hai hẹn hò khi Ryu đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Hyeri.

Mỹ nhân 30 tuổi bị nhiều người hâm mộ quay lưng vì lùm xùm tình cảm INSTAGRAM NV

Hành động trước sau bất nhất của Han So Hee khiến cô nhận về nhiều bình luận chỉ trích trong khi nhiều người hâm mộ không khỏi hụt hẫng, thất vọng vì cách cư xử của cô. Cùng với đó, những phát ngôn cũ đầy cứng rắn của người đẹp về tình yêu cũng bị "đào" lại, khiến cô bị mỉa mai, chế giễu nhiều hơn. Sao phim Thế giới hôn nhân cũng có những động thái phân trần, thanh minh trên blog cá nhân liên quan đến chuyện tình tai tiếng của mình đồng thời thừa nhận bản thân mất bình tĩnh và thô lỗ khi đối diện với sự việc. Tuy nhiên, những câu trả lời của mỹ nhân 30 tuổi tiếp tục bị "mổ xẻ" và gây nên hàng loạt ý kiến trái chiều.

Đến ngày 17.3, dân mạng phát hiện nữ diễn viên đã ẩn hoặc xóa các nội dung phản hồi trên blog cá nhân. Cùng với đó, trang Instagram có hơn 17 triệu người theo dõi cũng được ngôi sao này chuyển sang chế độ riêng tư. Tuy nhiên, đến sáng 18.3, tài khoản Instagram được sao nữ trở lại chế độ công khai.

Việc công khai chuyện tình với Ryu Jun Yeol khiến Han So Hee bị ảnh hưởng danh tiếng không ít INSTAGRAM NV

Theo Top Star News, những nghi ngờ xung quanh vòng tròn tình ái Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đã ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên 9X. Theo ghi nhận của trang này, người đẹp phim My Name đã mất khoảng 100.000 người theo dõi trên Instagram (từ khoảng 17,83 triệu người xuống còn 17,73 triệu người) sau khi vướng lùm xùm. Trên mạng xã hội, các bài viết của người hâm mộ với nội dung ngừng ủng hộ Han So Hee cũng được đăng tải rầm rộ, tạo thành chủ đề nóng.

Tinh thần bất ổn, tuyên bố xử lý kẻ tung tin ác ý

Han So Hee và Ryu Jun Yeol vừa trải qua một kỳ nghỉ không như mơ DISPATCH

Lùm xùm tình ái của Han So Hee càng gây bàn tán hơn khi sáng 18.3, Dispatch tung loạt ảnh cô cùng Ryu Jun Yeol đi nghỉ ở Hawaii. Những hình ảnh này được chụp từ ngày 16.3, suốt buổi đi chơi, cặp đôi không có tương tác đặc biệt mà trông có vẻ căng thẳng vì đang trở thành tâm điểm bàn tán. Theo mô tả từ phóng viên, người đẹp phim Dẫu biết liên tục nhìn điện thoại và kiểm tra phản ứng của những người xung quanh. Trong khi đó, Ryu Jun Yeol chỉ ăn và nhìn bạn gái trong im lặng.

Họ kết thúc bữa ăn trong chóng vánh rồi rời đi, tài tử phim A Taxi Driver tiếp tục giữ im lặng khi đi cạnh người yêu. Về phần Han So Hee, cô không rời mắt khỏi điện thoại, gương mặt lộ nét lo lắng. Ngày 17.3, Ryu đổi vé bay về Hàn Quốc một mình, nam diễn viên 38 tuổi che chắn kín mít nhằm tránh sự chú ý.

Khác với nghi vấn Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã "mập mờ" từ trước khi Ryu chia tay bạn gái cũ mà dân mạng "mổ xẻ" suốt những ngày qua, Dispatch cho biết nữ diễn viên gặp bạn trai lần đầu tại triển lãm của tài tử vào ngày 15.11.2023 rồi dần phải lòng nhau nhờ trò chuyện về nghệ thuật DISPATCH

Trước loạt tranh cãi bủa vây Han So Hee, công ty quản lý của cô là 9Ato Entertainment đã đưa ra tuyên bố bảo vệ "gà nhà" vào hôm 18.3. Phía này cho biết nữ diễn viên 9X đang gặp khó khăn về mặt tinh thần vì những tin đồn, bình luận ác ý xoay quanh mối quan hệ của cô và Ryu Jun Yeol.

9Ato Entertainment cũng nhấn mạnh họ sẽ có những hành động pháp lý chống lại những kẻ tung tin ác ý, vu khống cho nghệ sĩ và cả những người lan truyền nội dung độc hại, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ngôi sao 30 tuổi. "Công ty và nữ diễn viên sẽ một lần nữa nhìn lại và suy ngẫm sâu sắc về việc gây lo ngại cho mọi người trong quá trình công khai mối quan hệ tình cảm và giúp cô ấy đi đúng hướng", đơn vị này khẳng định.