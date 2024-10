'Hand in Hand': Phim chữa lành mùa thu của điện ảnh Nhật

Nam diễn viên Ayumu Nakajima (sinh năm 1988), nổi tiếng với những vai diễn đa dạng trong cả phim điện ảnh và truyền hình. Một số bộ phim nổi bật của anh như The Parades (2024), Wheel of Fortune and Fantasy (2021), Saturday Fiction (2019)… và sắp tới là Happyend (2024)