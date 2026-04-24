Handong E&C: ‘Làn gió Hàn’ hiếm hoi lọt Top 10 Nhà thầu uy tín Việt Nam

VNR Top 10: Thước đo niềm tin của ngành xây dựng Việt Nam

Kể từ khi ra đời vào năm 2016, bảng xếp hạng này đã trở thành "kim chỉ nam" cho các chủ đầu tư khi tìm kiếm đối tác thực thi dự án.

Trong danh sách năm 2026, giữa các tập đoàn xây dựng nội địa có bề dày lịch sử hàng thập kỷ, sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng Handong (Handong E&C) đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Đây là lần hiếm hoi một nhà thầu gốc Hàn Quốc chính thức tiến vào Top 10, khẳng định vị thế của các đơn vị quốc tế trong việc chinh phục các tiêu chuẩn khắt khe tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Handong E&C nhận giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2026

Khi sự "Đáng tin" là ưu tiên hàng đầu

Khác với chiến lược tập trung mở rộng quy mô, Handong E&C định vị mình là một trong những nhà thầu "Đáng tin cậy nhất" thay vì "Lớn nhất". Việc góp mặt trong Top 10 năm 2026 - đúng vào cột mốc kỷ niệm 15 năm thành lập - là minh chứng rõ nét cho sự công nhận của thị trường đối với các giá trị cốt lõi của công ty:

Minh bạch và kỷ luật: Được đánh giá cao về năng lực tài chính và quản trị rủi ro, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một nhà thầu quốc tế.

Tỷ lệ khách hàng quay lại (Re-order): Uy tín thực tiễn được khẳng định qua việc các chủ đầu tư lớn liên tục tin tưởng giao phó các dự án tiếp theo, nổi bật với các dự án như The Dragon Castle Hạ Long – Quảng Ninh, Essensia Broadway - Hồ Chí Minh, K-Home New City – Bình Dương, Đại Phước Oasia SwanBay - Đồng Nai…

Văn hóa Team Player: Sức mạnh của Handong E&C đến từ đội ngũ hơn 300 chuyên gia vận hành dựa trên tinh thần Humble Heart (Khiêm tốn), Passion (Nhiệt huyết) và Smart Communication (Giao tiếp thông minh).

Ông Kim Wonsik, Giám đốc Điều hành (Managing Director) Handong E&C chia sẻ: "Chúng tôi không đơn thuần là một đơn vị thi công, mà là cộng sự chiến lược đồng hành cùng sự thành công của khách hàng. VNR Top 10 không phải là đích đến cuối cùng, mà là một điểm khởi đầu mới để chúng tôi tiếp tục chứng minh giá trị của sự tin cậy".

Một số dự án tiêu biểu của Handong E&C

Năng lực thực thi chuẩn mực và Tầm nhìn bền vững

Sau 15 năm hoạt động (2011–2026), Handong E&C đã xây dựng hồ sơ năng lực ấn tượng với hơn 45 dự án, cung ứng hơn 18.000 căn hộ nhà ở tại hơn 10 tỉnh thành khắp Việt Nam, Campuchia và Hàn Quốc. Năng lực của Handong được củng cố bởi hệ thống kỹ thuật tiên tiến:

Giải pháp tối ưu: Áp dụng Value Engineering (VE) và công nghệ BIM chuyên sâu ngay từ giai đoạn thiết kế để tối ưu hóa chi phí, quản trị rủi ro và đảm bảo tiến độ chính xác.

Tiêu chuẩn HSSE khắt khe: Đạt cột mốc hơn 50 triệu giờ làm việc an toàn dựa trên chứng nhận ISO 45001, thiết lập môi trường thi công chuẩn mực quốc tế.

Hệ sinh thái toàn diện: Thông qua công ty thành viên Handong 365 Energy, đơn vị cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và công trình xanh.

Việc Handong E&C trở thành nhà thầu Hàn Quốc hiếm hoi lọt vào bảng xếp hạng uy tín của Vietnam Report năm 2026 không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn là tín hiệu cho thấy sự hòa nhập sâu rộng của các chuẩn mực xây dựng quốc tế tại Việt Nam. Với phương châm "Building Trust, Building Partnerships", Handong E&C khẳng định cam kết đồng hành lâu dài, góp phần kiến tạo nên những công trình chất lượng và bền vững cho tương lai.

Đại diện Handong E&C tham gia lễ trao giải

