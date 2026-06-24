Cuộc sống cũng “đã quen rồi” với những con hẻm ngoằn ngoèo, xuống cấp và cả những mái nhà chen chúc, xập xệ.

Nhắc đến Mả Lạng là nhắc đến khu dân cư đông đúc nhất khu vực trung tâm TP.HCM, nhưng cũng lắm nỗi vất vả.

Theo rà soát sơ bộ, dự án chỉnh trang khu vực này sẽ tác động đến khoảng hơn 1.400 hộ dân với gần 4.700 nhân khẩu. Trong khi đó, khu Chợ Gà - Chợ Gạo - khu dân cư lâu đời gắn với hoạt động thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ, cũng đang đối mặt với tình trạng hạ tầng xuống cấp, đường hẻm chật hẹp và những áp lực về môi trường sống. Tổng cộng khoảng hơn 1.600 hộ dân tại hai khu vực sẽ nằm trong phạm vi triển khai dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026 - 2029.

Theo phương án vừa được thông qua, tại khu Mả Lạng, TP.HCM dự kiến xây dựng khu nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với khoảng 1.400 căn hộ ẢNH: SẦM ÁNH

Hàng chục năm sống chen chúc giữa trung tâm, người dân Mả Lạng sắp đón tin vui

Người dân sinh sống trong những căn nhà nhỏ tại khu Mả Lạng ẢNH: SẦM ÁNH

Theo phương án vừa được thông qua, tại khu Mả Lạng, TP.HCM dự kiến xây dựng khu nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với khoảng 1.400 căn hộ, cùng trường học liên cấp và hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ. Tại khu Chợ Gà - Chợ Gạo, thành phố dự kiến xây dựng chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với khoảng 760 căn hộ.

Điểm đáng chú ý là định hướng tái định cư ngay trong khu vực dự án. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp người dân duy trì sinh kế, hạn chế những xáo trộn do phải chuyển đến nơi ở mới quá xa trung tâm. Bởi với nhiều cư dân tại đây, nơi ở không chỉ là chỗ cư trú mà còn gắn với công việc, hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ xã hội đã hình thành qua nhiều năm.

Lối đi là hai hàng xe được xếp gọn hai bên tại khu Mả Lạng ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân phải nấu ăn ở bên ngoài khu chợ Gà - chợ Gạo ẢNH: CÔNG KHỞI

Nỗi khổ ngủ luân phiên ở khu chợ Gà, Gạo - Mả Lạng chờ ngày an cư, Kỳ 2

Thực tế, ý tưởng chỉnh trang Mả Lạng đã được đặt ra từ hơn hai thập niên trước nhưng nhiều lần thay đổi phương án và chưa thể triển khai. Tương tự, dự án cải tạo khu Chợ Gà - Chợ Gạo cũng từng gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư. Lần này, dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Nhà đầu tư sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quỹ nhà tái định cư tại chỗ trước khi bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến bắt đầu từ tháng 8 năm 2026 và hoàn thành trong năm 2027. Nếu đúng tiến độ, đến năm 2029, hai khu dân cư lâu đời giữa trung tâm TP.HCM sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là những tòa nhà cao tầng thay thế các khu dân cư xuống cấp, mà là cơ hội tái thiết một không gian sống an toàn hơn, văn minh hơn và phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của đô thị trung tâm trong những năm tới.