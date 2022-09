Hàng chục ngàn du khách đổ về bãi biển Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né

Đà Nẵng

Ngày 2.9, ngày nghỉ lễ thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tại TP.Đà Nẵng thời tiết nắng đẹp, đông đảo người dân và du khách đổ xô về các bãi biển và chùa Linh Ứng để tham quan, chụp ảnh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 2 ngày đầu lễ, hàng nghìn du khách ùn ùn đổ về chùa Linh Ứng (Q.Sơn Trà) tham quan, lễ bái nên đoạn đường dẫn lên chùa Linh Ứng và các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà luôn đông đúc.

Cùng nhóm bạn từ tỉnh Quảng Bình vào tham quan, lễ Phật tại chùa Linh Ứng, chị Đinh Thùy Duyên (Quảng Bình) cho biết: "Sau khi chụp ảnh trên biển Đà Nẵng, nhóm em di chuyển lên chùa Linh Ứng để cầu an. Vào Đà Nẵng dịp lễ 2.9 thật sự rất đông đúc, nhộn nhịp", chị Thùy Duyên nói.

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, dự kiến từ ngày 31.8 đến ngày 4.9, có 531 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng với khoảng 60.300 lượt khách. Trong đó có 436 chuyến bay nội địa với khoảng 47.000 lượt khách, 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách.

Tổng lượng khách tham quan, vui chơi tại các khu điểm du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay dự kiến tăng khoảng 38% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch). Ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng như biển Đà Nẵng, chùa Linh Ứng... một số nơi dự kiến đón lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Mikazuki Water Park 365…

Nha Trang

Trong ngày hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9, nhiều điểm du lịch tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa đông nghẹt du khách, nhất là các tour du lịch biển đảo trong vịnh Nha Trang hay tại các khu resort tại Bãi Dài, H.Cam Lâm.





Ngày 2.9, ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch (thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang), cho biết trong ngày hôm qua (1.9) bến tàu đã đón gần 4.000 lượt khách tham gia các tour du lịch biển đảo với 221 chuyến tàu. Hôm nay 2.9, lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng mạnh, với khoảng hơn 7.000 lượt khách.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan quản lý, lượng khách trong 2 ngày đầu nghỉ lễ đến Khánh Hòa tăng khá cao so với dự kiến ban đầu, nhất là các tour biển đảo truyền thống và các khu du lịch chuẩn 5,6 sao tại các điểm du lịch nổi tiếng như Vinpearl, Bãi Dài, Dốc Lết...

Khu Bãi Dài là địa điểm được rất đông du khách lựa chọn để nghỉ dưỡng trong dịp lễ 2.9 năm nay. Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội khách sạn Khánh Hòa, cho biết các khu nghỉ dưỡng, resort tại Bãi Dài trong dịp này đạt công suất phòng trên 90%, do giá phòng tại đây vẫn còn nhiều ưu đãi... Tuy nhiên, theo ông Hoàng, lượng khách đặt phòng tại Nha Trang trong 2 ngày qua không như kỳ vọng. "Các khách sạn tại Nha Trang hy vọng vào giờ chót lượng khách đặt phòng sẽ tăng cao, nhưng vẫn không như mong muốn, lượng khách đặt phòng chỉ tăng nhẹ so với những ngày trước đó", ông Hoàng nói.

Phan Thiết

Theo Sở VH-TT-DL Bình Thuận, kỳ nghỉ năm nay dự kiến đón 45.000 lượt du khách đến Mũi Né tham quan, nghỉ dưỡng. Lượng khách này tăng 16% so với năm 2019 (do hai năm gần đây vì dịch không đón khách). Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, số liệu có thể cao hơn do nhiều khách đi lẻ hoặc nhóm gia đình không đặt phòng trước.

Theo Hiệp hội, giá phòng và các dịch vụ không tăng so với ngày thường nhưng cảnh báo du khách nên chọn ăn ở những nơi có địa chỉ rõ ràng.