Hang động 'độc nhất vô nhị' của Việt Nam vào top kỳ lạ nhất thế giới

Đó là cách mà trang du lịch The Travel dùng để giới thiệu top 10 hang động kỳ lạ, đáng kinh ngạc nhất thế giới. Tất nhiên, danh sách này không thể thiếu cái tên Sơn Đoòng của Việt Nam.

Theo The Travel, các hang động thường được hình thành theo bốn cách: nước mưa, xói mòn do gió, núi lửa hoặc xói mòn do cát. Hang động mê hoặc nhân loại ở thế kỷ 21 nhưng trong thời tiền sử, chúng đã được sử dụng làm nơi trú ẩn và tổ chức các nghi lễ tâm linh. Nhờ sự hình thành địa chất, nhũ đá, măng đá và hồ nước, vẻ đẹp của chúng ngoạn mục theo nhiều cách.

Nổi tiếng là một trong những hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng (Quảng Bình, Việt Nam) được giới thiệu là một trong những hang động độc nhất vô nhị. Nhiều người nước ngoài biết đến Sơn Đoòng với cái tên được dịch nghĩa là “Hang núi sông” bởi người ta cho rằng hang động này được hình thành nhờ sông Rào Thương xói mòn vào chân núi đá vôi Trường Sơn. Sau quá trình sông núi "kết hợp", một đường hầm lớn đã được hình thành bên dưới các vách đá.

Cao 200m, rộng 175m và dài 9,4 km, Sơn Đoòng được ước tính có thể chứa vừa một tòa nhà chọc trời 40 tầng ở New York.





Đến với hang động này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi cây cối, rừng rậm mọc lên như nấm bên trong hang qua nhiều năm cũng như những măng đá cao chót vót, thảm thực vật, ngọc trai hang động... Ngoài ra, các tín đồ mê mạo hiểm sẽ có cơ hội trải nghiệm 2 ngày đi bộ xuyên rừng và vượt sông dữ dội để đến cửa hang Sơn Đoòng.

Một chuyến thám hiểm hang động có giá khoảng 3.000 USD trong 4 ngày thông qua Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các hoạt động tham quan được điều hành bởi công ty du lịch Oxalis Adventure.

Trong danh sách này, Sơn Đoòng sánh vai cùng những hang động nổi tiếng thế giới như: hang băng Vatnajokull (Iceland), hang mỏ Naica (Mexico), động Krubera ở Georgia, hang đom đóm New Zealand, động Batu (Malaysia), hang đá cẩm thạch ở Chile, hang Tham Lod của Thái Lan, hang Reed Flute (Trung Quốc) và đứng đầu danh sách là hang Škocjan ở Slovenia.