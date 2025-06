Hàng giả bật chế độ 'ngủ đông' trong cao điểm truy quét

Tại tọa đàm "Triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng: Bảo vệ người dân và doanh nghiệp", do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 11.6, ông Lê Huy Anh cho biết: Hiện tại đang là cao điểm đấu tranh đẩy lùi hàng gian hàng giả theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan bộ ngành địa phương có nhiều hoạt động rất tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Do vậy, các đối tượng làm hàng gian, hàng giả đã bật chế độ "ngủ đông". Dù vậy, mới cách đây 2 tuần, ngay trong phiên họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, cơ quan quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn báo cáo vụ việc tương đối nghiêm trọng là vừa phát hiện lô hàng với hơn 10.000 chiếc điện thoại di động bị làm giả.

Ông Lê Huy Anh, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu tại tọa đàm "Triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng: Bảo vệ người dân và doanh nghiệp" ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo ông Lê Huy Anh, hàng giả có thể chia làm 3 loại chính: thứ nhất là giả mạo về chất lượng, thứ 2 là xuất xứ và thứ 3 là giả mạo sở hữu trí tuệ cũng như chỉ dẫn địa lý - điều này có thể dễ dàng nhận thấy với nước mắm Phú Quốc hay bánh cốm Hà Nội. Động cơ lớn nhất của các đối tượng làm giả chính là lừa dối người tiêu dùng để thu lợi bất chính vì sản xuất và kinh doanh hàng giả mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Đợt ra quân cao điểm hiện tại, ưu tiên hàng đầu là nhắm vào các sản phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

"Với quyết tâm đấu tranh triệt phá nạn hàng gian hàng giả làm trong sạch thị trường, ngày 4.6 Thủ tướng tiếp tục có Công điện số 82. Đây không chỉ là quyết tâm của Chính phủ trong việc triệt phá hàng gian, hàng giả mà đợt cao điểm này còn là dịp để cả hệ thống nhìn nhận lại các lỗ hổng thể chế, hệ thống pháp luật… qua đó có phương án khắc phục. Chúng ta huy động tổng lực của cả hệ thống vào cuộc trong đó có cả người dân", lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ nhận định.

Cụ thể, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực từ 1.1.2023 nhưng ngay trong năm nay sẽ tiếp tục sửa đổi luật này để nâng cao việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - góp phần cải thiện môi trường, khuyến khích đầu tư và làm lành mạnh môi trường đầu tư kinh doanh.

"Hàng giả sinh sôi nảy nở tràn lan cũng do tâm lý sính hàng hiệu của một bộ phận người tiêu dùng, cũng như mảnh đất màu mỡ trong thời đại mà thương mại điện tử phát triển mạnh. Đây là kênh thương mại phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm qua, tại Việt Nam năm 2024 tăng tới 20% so với năm 2023. Vì vậy, để chống hàng giả, bản thân người tiêu dùng phải trang bị kỹ năng, kiến thức và đặc biệt là cả tâm thế - không mua, không dùng hàng giả", đại diện Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh.