Hằng hà cách luyện thi IELTS trên mạng, làm sao tìm được phương pháp phù hợp?

Hàng trăm thí sinh lắng nghe chia sẻ về cách chinh phục bài thi nói và viết từ các chuyên gia IELTS NGỌC LONG

Không có tốt nhất, chỉ có phù hợp nhất

Trao đổi với Thanh Niên bên lề Ngày hội IELTS do Hội đồng Anh tổ chức hôm 16.3, ông Vũ Hải Trường, thạc sĩ ngành khoa học dữ liệu ĐH Liverpool John Moores (Anh) và từng đạt 8.5 IELTS, nêu một thực tế rằng trên mạng hiện nay đăng tải hằng hà sa số phương pháp ôn luyện khác nhau. Tuy nhiên, thay vì mặc định xem một phương pháp nào đó là "chân ái", thí sinh cần có sự nghiên cứu và thử nghiệm trước.

"Mỗi người có đặc điểm khác nhau nên một phương pháp có thể giúp ích cho người này nhưng lại kém hiệu quả với người khác. Thế nên, điều quan trọng nhất là phải tự xác định bản thân đang ở đâu trên 'sườn núi' học tiếng Anh, từ đó tìm ra phương pháp phù hợp. Đừng so sánh bản thân với người khác, và đừng cố gắng đạt điểm cao bằng mọi giá vì học tiếng Anh là hành trình tích lũy lâu dài", ông Trường khuyên.

Chủ nhân giải nhất học bổng IELTS Prize 2022 cũng gợi ý thí sinh một số phương pháp đang phổ biến hiện nay. Ví dụ, để học thuộc từ vựng, các bạn có thể viết ra giấy hoặc liên kết với âm thanh, hình ảnh hay một số tình huống cụ thể có tính đáng nhớ. Hay thí sinh có thể "tắm" tiếng Anh hoặc luyện phát âm để cải thiện kỹ năng nghe. "Nhìn chung, phương pháp phù hợp sẽ tạo động lực cho bạn thực hiện nó hằng ngày", ông Trường nói thêm.

Theo ông Vũ Hải Trường, "chìa khóa" để đạt điểm IELTS cao là tìm được phương pháp ôn luyện phù hợp với bản thân NGỌC LONG

Riêng với kỹ năng nói, ông Andy Milner, quản lý học thuật chương trình thi quốc tế, Hội đồng Anh khu vực Đông Á, khuyên thí sinh tập nghe và hát bằng tiếng Anh để luyện âm điệu, ngữ điệu và cách nhấn nhá. "Hoặc các bạn có thể theo dõi và tải về bản rã băng của những chương trình như TED Talks, đánh dấu khoảng nghỉ, các từ khóa rồi lặp lại những gì diễn giả nói. Đó là phương pháp shadowing", ông Milner chia sẻ.

Ông Milner nói thêm, các tổ chức đồng sở hữu IELTS là Hội đồng Anh, IDP và Hội đồng khảo thí tiếng Anh ĐH Cambridge hồi tháng 5.2023 đã công bố công khai bản tiêu chí chấm điểm (band descriptors) bài thi nói và viết. Đây là cơ sở để giám khảo IELTS chấm điểm thí sinh, vì thế người học cần tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu này để đề ra chiến lược ôn luyện cụ thể nhằm đáp ứng được các kỹ năng được yêu cầu.

Làm bài thi, cần biết gì?

Tại sự kiện, chuyên gia từ Hội đồng Anh cũng bật mí nhiều lưu ý để thí sinh có thể đạt kết quả tối ưu nhất trong bài thi IELTS. Với bài thi nói, ông Oliver Holmes, chuyên gia IELTS từ Hội đồng Anh, cho biết giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên 4 danh mục chính, mỗi mục chiếm 25% số điểm, gồm: trôi chảy và mạch lạc, khả năng dùng từ, ngữ pháp đa dạng và độ chính xác, cuối cùng là phát âm.

Ông Oliver Holmes, chuyên gia IELTS từ Hội đồng Anh NGỌC LONG

Ông Holmes đồng thời lưu ý, bài thi nói được chia thành 3 phần (part), với phần 1 tập trung vào trò chuyện xã giao, phần 2 yêu cầu thuyết trình hoặc mở rộng đàm luận, còn phần 3 là thảo luận và tranh luận học thuật về các chủ đề trừu tượng hơn. Để chuẩn bị trước cho các phần thi, thí sinh nên tập nói không ngừng nghỉ trong khoảng 2 phút và tự ghi âm lại để tạo thói quen.

"Khi thi, các bạn không nhất thiết phải nói sự thật, vì IELTS không phải là bài kiểm tra trải nghiệm sống. Ngoài ra, có nhiều điều cần lưu ý khác như hãy hỏi lại giám khảo nếu nghe không rõ hoặc không hiểu nghĩa, hay luôn kèm theo lý do hoặc ví dụ trong câu trả lời... Và khi vừa nói vừa nghĩ, hãy dùng các cụm từ như 'well' (ừ thì), 'actually' (thật ra là), 'in my view' (theo quan điểm của tôi) thay vì ậm ờ dẫn đến mất điểm", ông Holmes lưu ý thêm.

Với bài thi viết, ông Michael Alpaugh, chuyên gia IELTS từ Hội đồng Anh, khuyên thí sinh nên chăm đọc những văn bản được biên soạn theo phong cách của IELTS. Từ đó, thí sinh có thể ghi lại những nội dung hữu ích, như các thì và dạng động từ được sử dụng; các cụm danh từ, kết hợp từ, lựa chọn từ, dạng của từ; mệnh đề quan hệ và các mệnh đề phụ khác; mạo từ và giới từ...

Ông Michael Alpaugh, chuyên gia IELTS từ Hội đồng Anh NGỌC LONG

Ông Alpaugh đồng thời lưu ý, với phần (task) 1, thí sinh cần tóm tắt thông tin biểu đồ bằng cách chọn lọc, phản ánh những điểm chính và so sánh nếu liên quan. Ở phần này, các bạn không nên diễn giải dữ liệu và đưa ra quan điểm cá nhân. Còn với phần 2, thí sinh phải đưa ra lý do cho quan điểm của mình gồm bất kỳ ví dụ nào liên quan từ kiến thức, kinh nghiệm cá nhân, "và chỉ đặt bút viết sau khi khi 'động não' và lên dàn bài".