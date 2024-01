Hãng hàng không duy nhất của Việt Nam vào top tốt nhất thế giới

Theo AirlineRatings.com, trang đánh giá sản phẩm và xếp hạng hàng không uy tín toàn cầu, Air New Zealand đã được vinh danh là hãng hàng không an toàn nhất thế giới vào năm 2024. Trong khi năm ngoái, Qantas, một hãng của Úc, đứng đầu.



Air New Zealand vượt mặt Qantas

Tổng biên tập AirlineRatings.com Geoffrey Thomas cho rằng: "25 hãng hàng không an toàn nhất đều là những hãng hàng không nổi bật trong ngành và đi đầu về an toàn, đổi mới và ra mắt máy bay mới".

"Trên thực tế, khoảng cách an toàn giữa 25 hãng hàng không hàng đầu này là rất nhỏ. Giữa Air New Zealand và Qantas chỉ có 1,5 điểm".

Khi đưa ra đánh giá, AirlineRatings.com tính đến nhiều yếu tố bao gồm sự cố nghiêm trọng, tai nạn chết người gần đây, kiểm toán từ cơ quan quản lý và ngành hàng không, lợi nhuận, sáng kiến an toàn hàng đầu trong ngành, đánh giá đào tạo phi công của chuyên gia và tuổi của đội bay.

Tuy nhiên, việc đánh giá đã loại bỏ những hiện tượng như chim tấn công, chấn thương do nhiễu loạn, thay đổi thời tiết và sét đánh vì hãng hàng không không kiểm soát được những sự cố như vậy.

Khi lựa chọn Air New Zealand, AirlineRatings.com cho rằng hãng hàng không này tập trung vững chắc vào sự an toàn và đã xuất sắc trong phạm vi an toàn rộng rãi đến từng chi tiết nhỏ nhất và các phi công hoạt động trong một số môi trường rất thách thức.

Cụ thể, top 25 hãng hàng không an toàn nhất năm 2024: New Zealand, Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific Airways, Alaska Airlines, SAS, Korean Air, Singapore Airlines, EVA Air, British Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, KLM, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Air Canada Group, United Airlines.

Vietjet Air góp mặt trong danh sách hãng bay giá rẻ tốt nhất thế giới

Ngoài ra, top 20 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất năm 2024 cũng được công bố với tiêu chí là "những hãng hàng không này đều có văn hóa an toàn tuyệt vời và tỷ lệ sự cố thấp". Trong đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air của Việt Nam đứng vị trí thứ 8.

Danh sách 20 hãng giá rẻ tốt nhất thế giới bao gồm: Jetstar, EasyJet, Ryanair, Wizz, Norwegian, Frontier, Vueling, Vietjet, Southwest, Volaris, flydubai, một số hãng thuộc AirAsia Group, Cebu Pacific, Sun Country, Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo, Eurowings.