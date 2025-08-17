Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hãng hàng không lớn nhất Canada dừng mọi hoạt động vì 10.000 nhân viên đình công

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/08/2025 10:44 GMT+7

Hãng hàng không Air Canada đã ngừng mọi hoạt động sau khi khoảng 10.000 tiếp viên hàng không bắt đầu đình công từ ngày 16.8.

AFP ngày 17.8 đưa tin tất cả máy bay của Air Canada đều không hoạt động, dù chính phủ Canada đã có động thái can thiệp nhằm chấm dứt cuộc đình công. Diễn biến trên khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ và gây ra tình trạng hỗn loạn trong ngành du lịch vào mùa hè.

Air Canada là hãng hàng không lớn nhất Canada, vận chuyển khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày và có những chuyến bay thẳng đến 180 thành phố trên toàn thế giới. Hãng đã ngừng mọi hoạt động sau khi khoảng 10.000 tiếp viên bắt đầu đình công từ ngày 16.8.

Hãng hàng không lớn nhất Canada dừng mọi hoạt động vì 10.000 nhân viên đình công- Ảnh 1.

Nhân viên Air Canada tuần hành đình công tại Sân bay Quốc tế Toronto Pearson ở tỉnh bang Ontario, Canada ngày 16.8

ẢNH: AFP

Vụ việc xảy ra do những tranh chấp về hợp đồng lao động, trong đó tập trung vào vấn đề tiền lương cho tiếp viên khi thực hiện dịch vụ mặt đất. Hiện nay tiếp viên chỉ được trả lương dựa trên thời gian máy bay ở trên không, trong khi không được nhận lương cho các hoạt động ở mặt đất, bao gồm hỗ trợ hành khách lên máy bay.

Bộ trưởng Chính sách Lao động Canada Patty Hajdu đã viện dẫn quy định yêu cầu chấm dứt đình công và các bên phải tham gia quá trình trọng tài ràng buộc. Trong một tuyên bố ngày 16.8, Air Canada cho biết tất cả các chuyến bay vẫn bị hoãn trong khi chờ quyết định của Hội đồng Quan hệ Lao động Canada về lệnh trọng tài của chính phủ.

Liên đoàn Công chức Canada (CUPE), đơn vị đại diện cho người lao động, cho biết các thành viên của họ sẽ tiếp tục đình công cho đến khi chính phủ chính thức ban hành sắc lệnh yêu cầu họ trở lại làm việc. CUPE cũng đã từ chối các yêu cầu từ chính phủ liên bang và Air Canada về việc giải quyết các tranh chấp thông qua trọng tài độc lập.

Hãng hàng không lớn nhất Canada dừng mọi hoạt động vì 10.000 nhân viên đình công- Ảnh 2.

Máy bay của hãng Air Canada

ẢNH: REUTERS

Nguy cơ gián đoạn kéo dài

Trả lời phóng viên ngày 16.8, bà Hajdu cảnh báo: "Tác động tiêu cực ngay lập tức đến người dân Canada và nền kinh tế của chúng ta là quá lớn". Bà nêu thêm đã yêu cầu Ban Quan hệ Công nghiệp Canada ra lệnh bắt buộc chấm dứt đình công. Tuy nhiên, quá trình này mất 1 - 2 ngày, trong khi Air Canada vẫn có thể mất từ 5 - 10 ngày để khôi phục các dịch vụ thường lệ sau sự cố gián đoạn.

Hãng hàng không lớn nhất Canada dừng mọi hoạt động vì 10.000 nhân viên đình công- Ảnh 3.

Thông báo tại Sân bay Quốc tế Toronto Pearson về các chuyến bay của Air Canada bị gián đoạn do tranh chấp lao động

ẢNH: REUTERS

Reuters ngày 17.8 cho hay gần 700 chuyến bay đã bị hủy, buộc hơn 100.000 hành khách phải ở lại hoặc tìm phương án khác. Air Canada cho biết hành khách mua vé các chuyến bay bị hủy sẽ được hoàn tiền đầy đủ.

Trước đó, hãng đã khuyến cáo hành khách không đến sân bay nếu họ có vé của Air Canada hoặc công ty con là hãng hàng không giá rẻ Air Canada Rouge. Hãng cho biết các chuyến bay của Air Canada Express, do bên thứ ba khai thác, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này.

Tin liên quan

Hàng ngàn nhân viên mảng quốc phòng của Boeing tại Mỹ sắp đình công

Hàng ngàn nhân viên mảng quốc phòng của Boeing tại Mỹ sắp đình công

AFP ngày 4.8 đưa tin hơn 3.000 nhân viên làm việc ở Công ty Boeing tại Mỹ sẽ đình công do không đồng tình với đề xuất thỏa thuận lao động mới.

Khám phá thêm chủ đề

canada Đình công Air Canada Hãng hàng không Tiếp viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận