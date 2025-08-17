Hãng hàng không lớn nhất Canada dừng mọi hoạt động vì 10.000 nhân viên đình công

AFP ngày 17.8 đưa tin tất cả máy bay của Air Canada đều không hoạt động, dù chính phủ Canada đã có động thái can thiệp nhằm chấm dứt cuộc đình công. Diễn biến trên khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ và gây ra tình trạng hỗn loạn trong ngành du lịch vào mùa hè.

Air Canada là hãng hàng không lớn nhất Canada, vận chuyển khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày và có những chuyến bay thẳng đến 180 thành phố trên toàn thế giới. Hãng đã ngừng mọi hoạt động sau khi khoảng 10.000 tiếp viên bắt đầu đình công từ ngày 16.8.

Nhân viên Air Canada tuần hành đình công tại Sân bay Quốc tế Toronto Pearson ở tỉnh bang Ontario, Canada ngày 16.8 ẢNH: AFP

Vụ việc xảy ra do những tranh chấp về hợp đồng lao động, trong đó tập trung vào vấn đề tiền lương cho tiếp viên khi thực hiện dịch vụ mặt đất. Hiện nay tiếp viên chỉ được trả lương dựa trên thời gian máy bay ở trên không, trong khi không được nhận lương cho các hoạt động ở mặt đất, bao gồm hỗ trợ hành khách lên máy bay.

Bộ trưởng Chính sách Lao động Canada Patty Hajdu đã viện dẫn quy định yêu cầu chấm dứt đình công và các bên phải tham gia quá trình trọng tài ràng buộc. Trong một tuyên bố ngày 16.8, Air Canada cho biết tất cả các chuyến bay vẫn bị hoãn trong khi chờ quyết định của Hội đồng Quan hệ Lao động Canada về lệnh trọng tài của chính phủ.

Liên đoàn Công chức Canada (CUPE), đơn vị đại diện cho người lao động, cho biết các thành viên của họ sẽ tiếp tục đình công cho đến khi chính phủ chính thức ban hành sắc lệnh yêu cầu họ trở lại làm việc. CUPE cũng đã từ chối các yêu cầu từ chính phủ liên bang và Air Canada về việc giải quyết các tranh chấp thông qua trọng tài độc lập.

Máy bay của hãng Air Canada ẢNH: REUTERS

Nguy cơ gián đoạn kéo dài

Trả lời phóng viên ngày 16.8, bà Hajdu cảnh báo: "Tác động tiêu cực ngay lập tức đến người dân Canada và nền kinh tế của chúng ta là quá lớn". Bà nêu thêm đã yêu cầu Ban Quan hệ Công nghiệp Canada ra lệnh bắt buộc chấm dứt đình công. Tuy nhiên, quá trình này mất 1 - 2 ngày, trong khi Air Canada vẫn có thể mất từ 5 - 10 ngày để khôi phục các dịch vụ thường lệ sau sự cố gián đoạn.

Thông báo tại Sân bay Quốc tế Toronto Pearson về các chuyến bay của Air Canada bị gián đoạn do tranh chấp lao động

ẢNH: REUTERS

Reuters ngày 17.8 cho hay gần 700 chuyến bay đã bị hủy, buộc hơn 100.000 hành khách phải ở lại hoặc tìm phương án khác. Air Canada cho biết hành khách mua vé các chuyến bay bị hủy sẽ được hoàn tiền đầy đủ.

Trước đó, hãng đã khuyến cáo hành khách không đến sân bay nếu họ có vé của Air Canada hoặc công ty con là hãng hàng không giá rẻ Air Canada Rouge. Hãng cho biết các chuyến bay của Air Canada Express, do bên thứ ba khai thác, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này.