Hãng hàng không nào sẽ bay chuyến 'xông đất' siêu sân bay Long Thành sáng 19.12?

Chiều 14.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là lần thứ 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra công trường dự án này.

Thủ tướng trên tháp không lưu sân bay Long Thành Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, sân bay Long Thành sẽ tổ chức chuyến bay kỹ thuật ngày 15.12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19.12.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay quốc tế Long Thành vào 15.12. Dự kiến, chuyến bay mang số hiệu VN5001 sẽ cất cánh từ Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 15 giờ và hạ cánh xuống Long Thành lúc 15 giờ 40 cùng ngày. Chuyến bay sử dụng tàu bay code E, dự kiến là Boeing 787, chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Sáng 19.12, chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành cũng do Vietnam Airlines thực hiện, xuất phát từ Hà Nội. Sau đó, 2 chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh theo sau, cách nhau khoảng 5 phút.

Đến nay, theo báo cáo của các cơ quan liên quan, dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý) đang được triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành trước 19.12.

Với dự án thành phần 2 (công trình phục vụ quản lý bay), đài kiểm soát không lưu đang triển khai công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị đảm bảo phục vụ bay kỹ thuật và hoàn thành đồng bộ theo tiến độ của dự án tổng thể.

Dự án thành phần 3 (xây dựng các công trình thiết yếu của sân bay) có 15 gói thầu, trong đó đã hoàn thành 3 gói thầu, đang triển khai thi công 12 gói thầu. Ngoài các đường cất hạ cánh số 1, 2 tuyến giao thông kết nối, các hạng mục khác (nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ, đường cất hạ cánh số 2...) đang được triển khai đồng bộ bảo đảm cơ bản hoàn thành công tác xây dựng trước 19.12, đảm bảo điều kiện để triển khai bay kỹ thuật, đồng thời đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Với dự án thành phần 4 (xây dựng các công trình phục vụ khác), các dự án ưu tiên triển khai để phục vụ khai thác giai đoạn 1 đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước 19.12; đảm bảo khai thác đồng bộ theo tiến độ của dự án tổng thể.

Đường băng sân bay Long Thành đã sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên ẢNH: LÊ LÂM

Thủ tướng đánh giá dự án đang thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng; đến nay đã cơ bản hoàn thành 8 hạng mục quan trọng, gồm xây dựng nhà ga (trái tim của sân bay), đài kiểm soát không lưu (bộ óc của sân bay). Đường băng (hạ tầng cốt lõi của sân bay) đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh. Hạ tầng điện với công suất 80MW, cùng hạ tầng nước, hạ tầng xăng dầu, hạ tầng thông tin liên lạc và các đường vào sân bay cũng cơ bản hoàn thành. Các hạng mục như ống lồng hành khách, trồng cây các khu vực trong sân bay đang được khẩn trương hoàn thiện.

Thủ tướng yêu cầu ACV và các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại; huy động tối đa các nhà thầu, các lực lượng làm việc "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch.