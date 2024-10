Hàng không Ấn Độ đang ‘gặp hạn’ bị dọa đánh bom

Air India là một trong những hàng không bị ảnh hưởng vì các vụ dọa đánh bom ảnh: reuters

Toàn bộ các chuyến bay bị dọa đánh bom đều hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, một số máy bay của hàng không Ấn Độ lâm vào tình cảnh phải chuyển hướng đến Canada và Đức, còn các tiêm kích nhận nhiệm vụ bám theo các máy bay bị ảnh hưởng ở không phận Anh và Singapore, theo AFP.

Chính phủ Ấn Độ và giới chức hàng không dân dụng nước này cảnh báo sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm khắc để ngăn chặn những hành vi đe dọa tái diễn trên các chuyến bay.

Trong khi cơ quan hàng không dân dụng New Delhi chưa công bố số liệu về các chuyến bay bị đe dọa, The Times of India và Đài News18 ghi nhận tổng cộng có hơn 70 vụ trên các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế từ ngày 13.10.

Chỉ trong ngày 19.10, ít nhất 30 vụ dọa đánh bom đã xảy ra.

Ít nhất một người đã bị bắt ở Ấn Độ sau khi tung tin vịt, nhưng những hành động tắc trách như thế này vẫn chưa dừng lại.

"Giới hữu trách sẽ truy lùng và mang ra xét xử tất cả những ai chịu trách nhiệm gây gián đoạn các chuyến bay", AFP dẫn lời Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ Ram Mohan Naidu tuyên bố sau vụ bắt giữ hôm 16.10.

Trang The Indian Express đưa tin một tài khoản nặc danh trên mạng xã hội X (tên cũ Twitter) đã bị ngưng hoạt động sau khi rao tin vịt nói rằng có ít nhất 40 chuyến bay bị dọa đánh bom trong 2 ngày 18 và 19.10. Trong số này có các hãng hàng không Ấn Độ lẫn quốc tế, bao gồm Mỹ và New Zealand.

"Bom đang cài trên khoang… Không ai có thể sống sót. Hãy nhanh chóng sơ tán máy bay", theo một dòng trạng thái đăng trên tài khoản đó.

Một trong các chuyến bay bị ảnh hưởng do Air India vận hành từ Mumbai (Ấn Độ) đến New York (bang New York, Mỹ), buộc phía an ninh Mỹ phải tiến hành rà soát toàn bộ máy bay hạ cánh hôm 19.10.

Một chuyến bay của Air India từ New Delhi (Ấn Độ) đến Chicago (bang Illinois, Mỹ) buộc phải chuyển hướng và đáp khẩn cấp xuống thành phố Iqaluit của Canada hôm 15.10.

Trong quá trình này, Không quân Hoàng gia Canada phải điều tiêm kích tháp tùng cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn.