Hàng không lo 'càng bay càng lỗ' do khan hiếm xăng dầu

Ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, cho biết do diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự Trung Đông, giá nhiên liệu JetA1 (không phải là giá dầu thô) đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột. Điều này khiến các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn, chi phí sẽ đội lên 60 - 70%.

Các đơn vị cung cấp xăng dầu cũng găp khó khăn về việc đảm bảo duy trì cung ứng nhiên liệu cho hoạt động vận tải hàng không tại Việt Nam. Việc tăng giá dầu diezel cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các cảng hàng không.

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng chủ trì họp ứng phó với biến động thị trường hàng không do xung đột Trung Đông ẢNH: CAA

Xăng dầu hàng không chỉ đảm bảo đến hết tháng 3

Đại diện các đơn vị nhập khẩu xăng dầu cho biết đều đã tìm kiếm nguồn cung trong giai đoạn trước mắt. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn đang hết sức khó khăn do tác động mang tính toàn cầu.

Ông Trần Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec), cho hay nguồn nhiên liệu của đơn vị chủ yếu nhập từ Singapore, Thái Lan, Trung Quốc (chiếm khoảng 70 - 80% nguồn cung). Trong nước, nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn chiếm khoảng 20 - 30%.

Về lượng hàng, ông Tuấn khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho các hãng hàng không đến 31.3 và đã đặt hàng cho nhu cầu tháng 4.2026. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, công ty sẽ phải tiếp tục theo dõi thêm diễn biến tình hình của khu vực Trung Đông. Ông Tuấn kiến nghị Cục Hàng không khuyến cáo các hãng hàng không trong và ngoài nước phải tối ưu hoá kế hoạch sử dụng nhiện liệu.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex, cũng cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho các hãng hàng không đến hết tháng 3. Tuy nhiên, trong tháng 4 vẫn chưa thể khẳng định trước, bởi khững đơn hàng đã ký nhưng có nguy cơ bị huỷ, do các bên liên quan được kích hoạt điều khoản force majeure (điều khoản bất khả kháng).

Đại diện Skypec và Petrolimex đề nghị các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc các hợp đồng ký kết để các doanh nghiệp này có kế hoạch mua hàng trong tháng 4, tránh rủi ro về giá.

Cạnh đó, ông Học cũng kiến nghị Cục Hàng không báo cáo với Chính phủ, Bộ Ngoại giao có tiếng nói đối với các quốc gia trên hỗ trợ và cam kết thực hiện những lô hàng đã ký và tàu đang chờ những được lô hàng này về Việt Nam đáp ứng nhu cầu rất cấp bách trong nước.

Kiến nghị hỗ trợ thuế, giá phí

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết trước mắt, hãng sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu dự trữ từ tháng 3, đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu nhằm đảm bảo một phần nhu cầu khai thác trong tháng 4.

Theo ông Trung, nếu giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng gấp đôi. "Khi đó, càng bay càng lỗ", ông Trung nhận định.

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, đại diện Vietnam Airlines kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Bên cạnh đó, ngoài việc phân bổ slot tại Việt Nam, hãng cũng đề nghị Cục Hàng không có tiếng nói với các nhà chức trách hàng không quốc tế nhằm áp dụng các cơ chế linh hoạt tương tự giai đoạn dịch Covid-19.

Tại cuộc họp ứng phó khẩn cấp với biến động giá nhiên liệu sáng nay (9.3), Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, sẽ đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét các cơ chế hỗ trợ phù hợp; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ ổn định, xem xét nới hạn mức tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, các hãng hàng không. Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương thúc đẩy mở rộng nguồn cung cho thị trường; Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ về thuế, phí liên quan...