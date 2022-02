Hàng không tăng chuyến sau Tết phục vụ nhu cầu bay về phía Nam

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao sau kỳ nghỉ Tết.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, trong sáng nay 6.2, các hãng đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6 - 12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM. Do các giờ ban ngày đã rất đông, Cục đang đề nghị các hãng bay khung giờ đêm.

Hiện giá vé bay từ Hà Nội và một số tỉnh phía bắc vào TP.HCM đã “cạn” các ngày 7 - 8.2, chỉ còn lại giá vé hạng thương gia từ 8 - 10 triệu đồng. Lượng vé chỉ còn nhiều từ ngày 11.2 trở đi, song mức giá vẫn cao hơn 3-4 lần so với thời điểm trước Tết khiến nhiều hành khách không đặt vé khứ hồi hoặc đặt vé muộn “trở tay không kịp”.

Thống kê cũng cho hay, lượng hành khách tại ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết 2022 tăng mạnh. Hôm nay, sân bay Nội Bài dự kiến khai thác tới hơn 370 chuyến bay, với lượng hành khách bay từ Hà Nội đi các địa phương tăng vọt: 56.000 khách.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, trong số 370 chuyến bay đi, đến sân bay Nội Bài hôm nay, có 168 chuyến nội địa đi, 166 chuyến nội địa đến, 18 chuyến quốc tế đi và 20 chuyến quốc tế đến. Lượng khách nội địa đi từ cửa ngõ hàng không khu vực phía bắc này dự kiến lên tới 56.000 khách.





Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết số lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Nội Bài trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết (ngày 5 và 6.2) đều tăng cao so với ngày cao điểm nhất trước Tết.

Trước đó, ngày cao điểm trước Tết ngày 29.1 sân bay Nội Bài khai thác gần 400 chuyến với 40.600 khách, tăng gần gấp đôi so với ngày cao điểm tết Nguyên đán 2021 (383 chuyến với 29.000 khách). Tuy nhiên, số khách này vẫn còn cách xa tết Nguyên đán 2020 (ngày cao điểm 620 chuyến với 91.000 khách).

Kiểm tra công tác phục vụ tại sân bay Nội Bài hôm nay, Cục phó Cục Hàng không Việt Nam Phạm Văn Hảo cho biết, lượng khách qua sân bay tuy đông nhưng vẫn chưa đạt công suất, khả năng đáp ứng. Do vậy, hành khách làm thủ tục chuyến bay thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã xây dựng phương án khai thác đảm bảo đáp ứng tất cả các khung giờ cao điểm nhất. Hiện 102 quầy check in tại nhà ga T1 và 22 điểm soi chiếu an ninh có khả năng thông qua được 4.000 khách/giờ. Để đáp ứng tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ chở khách, sân bay Nội Bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ theo từng giai đoạn.