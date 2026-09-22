Hàng không Việt tăng tốc 'sắm' máy bay thân rộng

Chiều nay 22.9, tại sân bay quốc tế Phú Quốc (An Giang), Sun PhuQuoc Airways chính thức tiếp nhận máy bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên trong tổng số 8 tàu bay do hãng sở hữu, những chiếc còn lại sẽ được nhận dần trong giai đoạn từ tháng 9.2026 đến tháng 4.2027.

Chiếc tàu bay thân rộng A330 đầu tiên trong lô 8 chiếc của Sun PhuQuoc Airways ẢNH: HOÀNG HÀ

Với việc bổ sung dòng tàu bay thân rộng, quy mô đội bay của hãng dự kiến đạt 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035.

Với tầm bay lên tới 13.450 km, A330 bổ sung năng lực khai thác các đường bay quốc tế dài hơn, mở thêm dư địa để Sun PhuQuoc Airways từng bước kết nối Phú Quốc với các thị trường lớn và giàu tiềm năng du lịch như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Úc và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu.

Đội tàu bay A330 là một phần trong chiến lược phát triển đội tàu bay thân rộng của Sun PhuQuoc Airways. Dự kiến từ năm 2031, hãng sẽ nhận bàn giao 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner thuộc sở hữu, mở ra năng lực khai thác các thị trường xa hơn trên thế giới.

Việc mở rộng quy mô đội tàu bay của các hãng hàng không trong nước đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của hàng không Việt ở cả việc mở rộng đội tàu bay và cuộc đua công nghệ.

Trước đó, hồi tháng 9.2025, Vietjet đã tiếp nhận tàu bay A330 thân rộng từ Airbus, phục vụ mở rộng mạng bay quốc tế và mùa cao điểm cuối năm.

Vietjet dự kiến sẽ mở rộng quy mô hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus, Boeing đến năm 2030, trong kế hoạch tiếp tục mở rộng mạng bay.

Đầu tháng 9.2026, Vietnam Airlines và Airbus cũng đã trao biên bản ghi nhớ về việc chào bán 5 tàu bay thân rộng A350-900 cho Vietnam Airlines. Số tàu bay này dự kiến được giao trong giai đoạn 2033 - 2034.

Vietnam Airlines đã xác định đầu tư 30 tàu bay thân rộng sau năm 2030 là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển đội bay. Kế hoạch này nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của thị trường quốc tế, nâng cao khả năng khai thác các đường bay tầm trung và xa, củng cố sức cạnh tranh của hãng hàng không quốc gia.

Vietravel Airlines cũng vừa nhận thêm 1 tàu bay Airbus A321, triển khai kế hoạch tăng quy mô đội tàu bay song song với mở rộng mạng đường bay.