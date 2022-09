Hàng loạt cổ phiếu bị cắt margin, đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo bổ sung nhiều cổ phiếu vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Cụ thể, cổ phiếu PVD của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2022 là số âm.

Cũng với lý do thua lỗ trong 6 tháng năm 2022, các cổ phiếu gồm ASP của Tập đoàn Dầu khí An Pha, BCE của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương, LEC của Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung, MHC của Công ty CP MHC, SBV của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam, VDS của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt, VIP của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco và AGM của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.





Bên cạnh đó, HOSE cũng đưa cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào diện không được thực hiện margin do mới đưa mã này vào diện cảnh báo từ ngày 6.9 vì vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong thời gian 1 năm.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu cũng tiếp tục bị giữ nguyên diện cảnh báo, kiểm soát, đồng nghĩa với việc không được cầm cố cho vay ký quỹ. Đó là OGC của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương bị giữ nguyên diện cảnh báo do công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục bị lỗ hơn 33,5 tỉ đồng, đưa số lỗ lũy kế lên hơn 2.759 tỉ đồng. Tương tự, mã UDC của Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ nguyên diện kiểm soát do tiếp tục bị lỗ; mã TNI của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam bị giữ nguyên diện cảnh báo; mã SII của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn tiếp tục bị kiểm soát...