Hàng loạt diễn biến trước lễ nhậm chức của ông Trump

Đài CBS dẫn các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống đắc cử Donald Trump quyết định tổ chức lễ nhậm chức vào ngày 20.1 bên trong sảnh của Điện Capitol, thay vì ngoài trời như thường lệ. "Có một khối không khí Bắc Cực đang quét qua đất nước. Tôi không muốn thấy có người bị đau hay bị thương kiểu nào cả. Do đó, tôi đã yêu cầu hoạt động đọc diễn văn nhậm chức, cầu nguyện và phát biểu khác sẽ diễn ra bên trong sảnh vòm của Điện Capitol", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 17.1.

Khu vực sảnh của Điện Capitol nơi ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức ẢNH: Reuters

Đây sẽ là lần đầu tiên lễ nhậm chức tổng thống tại Mỹ diễn ra trong nhà, sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của cố Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1985 được tổ chức tại sảnh Điện Capitol, khi nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 13 độ C.

Lập tức "ra tay"

Việc thay đổi kế hoạch trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chứng kiến nhiều diễn biến về chính sách vào thời điểm Nhà Trắng đổi chủ. Tờ The Wall Street Journal ngày 18.1 dẫn các nguồn tin cho hay chính quyền mới dự định lập tức tăng cường thực thi các chính sách về nhập cư. "Chúng tôi sẽ tiến hành các chiến dịch trên cả nước. Các bạn sẽ thấy có những vụ bắt bớ ở các thành phố New York (bang New York) hay Miami (Florida)", theo nguồn tin. Tại Chicago (Illinois), Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ dự định điều 100 - 200 người tiến hành chiến dịch trong một tuần.

Khu vực bên ngoài Điện Capitol được tháo dỡ do việc thay đổi kế hoạch tổ chức lễ nhậm chức ẢNH: Reuters

Trong vài ngày đầu nhiệm kỳ 2, ông Trump còn dự định dùng thẩm quyền của mình để nới lỏng quy định đối với lĩnh vực tiền điện tử, cũng như thúc đẩy việc áp dụng tài sản kỹ thuật số. Reuters dẫn các nguồn tin cho hay ông dự kiến ký sắc lệnh thành lập hội đồng cố vấn về tiền điện tử với 20 thành viên, giúp tham vấn về các chính sách liên quan. Trước đó, các công ty tiền điện tử hàng đầu đã tài trợ ít nhất 10 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông.

Một diễn biến đáng chú ý khác là ngoại trưởng các nước Bộ tứ, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật và Úc, dự kiến nhóm họp tại Washington D.C một ngày sau khi ông Trump nhậm chức. Đây sẽ là sự kiện ngoại giao lớn đầu tiên của chính quyền Mỹ nhiệm kỳ mới. Reuters dẫn lời giới phân tích cho rằng cuộc họp quá sớm sẽ khó đưa ra các sáng kiến mới, nhưng là thông điệp mạnh mẽ thể hiện tầm quan trọng của nhóm.

Đoàn xe đưa ông Trump rời khu nghỉ dưỡng ở Florida hôm 17.1 Ảnh: AFP

Chính sách giờ chót

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cũng có nhiều động thái đáng chú ý, khi ông giảm án cho gần 2.500 người phạm các tội phi bạo lực về ma túy. Nhà Trắng gọi đây là hành động ân xá lớn nhất lịch sử Mỹ trong một ngày. "Với hành động này, tôi đã ban hành lệnh ân xá và giảm án cho nhiều cá nhân hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử Mỹ", ông Biden cho biết, đồng thời nói thêm rằng mình có thể ban hành thêm nhiều lệnh ân xá hoặc giảm án nữa trước khi mãn nhiệm. Vị tổng thống cho rằng những người vừa được ông giảm án vốn đang chịu "những bản án dài hơn mức bình thường" so với những gì họ phải nhận ngày nay.

Ông Trump phát biểu trong một cuộc họp với các hạ nghị sĩ Cộng hòa ở Washington D.C Ảnh: AP

Một diễn biến gợi lên nhiều câu hỏi đối với chính quyền đương nhiệm là việc Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro chỉ trong 2 tuần cuối nhiệm kỳ đã đặt tên cho 12 tàu, 4 tàu ngầm và một lớp tàu hậu cần mới. Theo tờ Politico, khoảng phân nửa trong số đó là những tàu chưa ký hợp đồng hoặc chưa có thiết kế được phê duyệt. Một quan chức Hải quân Mỹ từ chối bình luận về động thái của vị bộ trưởng mà chỉ nói rằng các quyết định đặt tên đã nói lên tất cả. Những tàu còn lâu mới được đưa vào biên chế gồm 2 tàu sân bay USS William J. Clinton và USS George W. Bush, dự kiến gia nhập hạm đội vào cuối thập niên 2030 theo kế hoạch. Một khi đã được đặt tên, các tàu sẽ không thể đổi tên bởi chính quyền kế nhiệm.

