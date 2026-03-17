Hàng loạt đồng minh từ chối tham gia liên quân, ông Trump thất vọng

Tổng thống Trump ngày 16.3 bày tỏ thất vọng vì các nước thiếu nhiệt tình về lời kêu gọi của ông, trong đó có những nước mà Mỹ đã bảo vệ rất nhiều, theo AFP.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16.3 nói London đang làm việc với các đồng minh để lên kế hoạch "khả dĩ" nhưng đó sẽ không phải là một sứ mệnh của NATO. Nước Anh, theo ông, "sẽ không bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn".

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố thẳng thừng rằng "cuộc chiến này không phải vấn đề cho NATO". "Chưa hề có quyết định chung nào về việc can thiệp hay không. Đó là lý do mà câu hỏi 'làm thế nào Đức có thể đóng góp về quân sự' không được nêu ra. Chúng tôi sẽ không làm vậy", ông Merz nói.

Giá dầu Brent giảm gần 3%, ông Trump kêu gọi đồng minh giúp mở lại eo biển Hormuz

Theo AFP, các nước Ba Lan, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Thụy Điển đều đã né tránh việc can thiệp quân sự tại eo biển Hormuz theo lời kêu gọi của ông Trump. Nhật Bản và Úc cũng bắn tín hiệu tương tự trong ngày 16.3.

"Chúng tôi không muốn cuộc chiến này. Từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã kêu gọi xuống thang", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói trước hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ ngày 16.3. Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten cho rằng sẽ rất khó để khởi động một sứ mệnh thành công trong ngắn hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 16.3 ẢNH: REUTERS

EU đang có chiến dịch hàng hải bảo vệ an ninh biển Đỏ mang tên Aspides nhưng Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của khối Kaja Kallas ngày 16.3 nói hiện chưa có ý định mở rộng sứ mệnh ra eo biển Hormuz. "Không ai muốn chủ động tham gia cuộc chiến này cả", bà Kallas nói.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16.3, ông Trump tỏ ra thất vọng vì Anh từ chối điều tàu đến Trung Đông và "rất ngạc nhiên" về phản ứng của London đối với xung đột, theo tờ The Guardian. Ông lặp lại lời kêu gọi các nước tham gia liên quân để mở lại eo biển Hormuz nhưng có nước không nhiệt tình.

"Một số nước rất nhiệt tình với chuyện đó và một số thì không. Một số họ là những nước mà chúng tôi đã giúp trong rất nhiều năm. Chúng tôi bảo vệ họ trước những mối nguy hiểm bên ngoài, và họ lại không mấy nhiệt tình. Và mức độ nhiệt tình là quan trọng đối với tôi", ông Trump nói.

Ông Trump hoãn thăm Trung Quốc

Mặc dù dự đoán xung đột sẽ sớm "khép lại", dù không phải trong tuần này nhưng sẽ không lâu, Tổng thống Trump cho biết ông có khả năng sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng này lại thêm khoảng một tháng.

"Chúng tôi đang đàm phán với Trung Quốc. Tôi rất muốn, nhưng vì chiến tranh, tôi muốn ở lại đây. Chúng tôi đã yêu cầu hoãn lại khoảng một tháng, và tôi rất mong được gặp ông ấy. Hiện đang có chiến tranh. Tôi nghĩ điều quan trọng là tôi phải ở đây. Vì vậy, có thể chúng ta sẽ hoãn lại một chút, không nhiều lắm", Tổng thống Trump cho biết.

Các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh rằng việc hoãn chuyến thăm không phải nhằm mục đích gây áp lực lên Bắc Kinh để giúp mở lại eo biển Hormuz.

"Chúng ta sẽ xem liệu chuyến thăm có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Nhưng điều tôi muốn làm rõ, và có một luận điệu sai lệch ngoài kia rằng nếu các cuộc gặp bị trì hoãn, thì đó không phải vì tổng thống yêu cầu Trung Quốc kiểm soát eo biển Hormuz", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định.



