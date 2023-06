Hàng loạt game 'khủng' sắp có phiên bản VR

Theo Engadget, Meta đã công bố một danh sách các trò chơi sắp ra mắt cho các kính VR độc lập của hãng, trong đó có cả Meta Quest 3 sắp ra mắt.

Apple dự kiến sẽ tham gia lĩnh vực thiết bị đeo thực tế ảo vào tuần tới, vì vậy Meta hy vọng sẽ tạo được ấn tượng lớn với người hâm mộ với hàng loạt tựa game VR sắp ra mắt từ các thương hiệu được yêu thích, nổi bật là Assassin's Creed, Stranger Things, Ghostbusters và Attack on Titan.

Kính thực tế ảo Meta Quest sắp có thêm hàng loạt trò chơi lớn Meta

Meta đã xác nhận rằng Assassin's Creed Nexus VR sẽ ra mắt trên Meta Quest Store vào cuối năm nay. Nhưng các chi tiết còn lại chưa được tiết lộ và phải chờ đến sự kiện Ubisoft Forward được tổ chức vào ngày 12.6.

Một cái tên gây chú ý khác trong danh sách game VR sắp ra mắt là Stranger Things, phiên bản VR của trò chơi được phát triển bởi Tender Claws và từng được tiết lộ vào cuối năm 2022. Nhiều khả năng Stranger Things VR sẽ ra mắt vào mùa thu này trên các nền tảng VR lớn như Meta Quest Pro/ 3 / 2.



Bên cạnh đó, cũng có một IP mang tính biểu tượng được người hâm mộ mong chờ là Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Trò chơi từng được công bố vào cuối năm 2022.

Ngoài những tên tuổi lớn, nền tảng thực tế ảo của Meta cũng sẽ chứng kiến nhiều trò chơi khác xuất hiện như The 7th Guest, Bulletstorm, PowerWash Simulator VR, I Expect You to Die 3: Cog in the Machine, Ghost Signal: A Stellaris Game, Underdogs, Silent Slayer: Vault of the Vampire, bản làm lại của Dreamcast Samba de Amigo.

Không dừng lại ở đó, các bản cập nhật lớn cho trò chơi có sẵn cũng sắp được phát hành. Chẳng hạn như game FPS Onward sắp nhận được bản cập nhật lớn 1.11 và nhiều hơn nữa.