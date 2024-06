Ấn tượng hội thao sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao giải cho 4 đoàn xuất sắc nhất hội thao tại lễ bế mạc tối 31.5 BTC

Hội thao sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng TDTU GAMES 2024 bắt đầu từ ngày 9.3.2024 với chủ đề "Rise as The Champion - Vươn lên như nhà vô địch" gồm 10 môn: bóng rổ, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, taekwondo, nhảy hiện đại, cờ vua, kéo co, bơi lội và chạy việt dã.

Với nhiều nội dung thi đấu đa dạng, hấp dẫn, sự kiện đã thu hút 16 đoàn với tổng số 1.653 VĐV tham gia. Trải qua gần 3 tháng tranh tài, hội thao đã mang đến những trận đấu sôi động, kịch tính.

Tại buổi lễ trao giải và bế mạc tối 31.5, ban tổ chức đã tôn vinh 4 đoàn thi đấu, xuất sắc vượt qua rất nhiều đoàn thi đấu khác để ghi tên mình vào tốp 4 đội xuất sắc, có tổng số điểm cao nhất. Trong đó, giải khuyến khích toàn đoàn thuộc về đoàn khoa Điện - Điện tử.

Đoàn khoa Kỹ thuật công trình nhận giải ba toàn đoàn. Giải nhì toàn đoàn thuộc về khoa Quản trị kinh doanh và giải nhất toàn đoàn là khoa Khoa học thể thao.

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao giải nhất toàn đoàn cho đại diện khoa Khoa học thể thao

BTC

Các VĐV được trao các giải thưởng cá nhân BTC

Cũng trong tối 31.5, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cá nhân cho các VĐV. Trong suốt thời gian qua, bằng tài năng và nỗ lực, các VĐV đã vượt qua nhiều thử thách để chinh phục những thành tích ấn tượng ở các môn: chạy việt dã, cờ vua, taekwondo, bóng bàn, cầu lông, bơi, nhảy hiện đại, kéo co, bóng rổ, bóng đá.

Trên quan điểm "Thể xác khỏe là nền tảng để có tinh thần mạnh; thể xác và tinh thần khỏe mạnh là nền tảng để có tự do", ban giám hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục và rèn luyện thể dục - thể thao cho sinh viên trường. Các hoạt động thể thao thường xuyên được nhà trường tổ chức, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện và phát triển. Trong đó, hội thao sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU Games) là hoạt động định kỳ có quy mô lớn, được đầu tư tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.

BTC

Môn chạy việt dã thu hút nhiều VĐV tham gia BTC

Các VĐV thi đấu bóng bàn tại hội thao BTC

Trong 5 năm qua, sinh viên TDTU đã mang về nhiều thành tích thể thao đáng kể ở nhiều cấp. Như ở cấp thế giới có 19 HCV, 10 HCB, 16 HCĐ. Ở cấp khu vực đạt 8 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ. Ở cấp toàn quốc có 79 HCV, 53 HCB, 78 HCĐ.

Đáng chú ý, năm 2023, đội bóng đá 7 người của trường đã đạt HCV giải bóng đá sinh viên toàn quốc. Đội bóng rổ đạt HCV giải bóng rổ sinh viên TP.HCM; HCV và HCĐ giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực 3, HCB giải bóng rổ sinh viên toàn quốc.

Ngoài ra, trong năm học 2023 - 2024, nhà trường đã tổ chức 18 sự kiện, hoạt động thể dục thể thao cấp trường, cấp khoa, thu hút 24.782 lượt sinh viên tham gia.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO tổ chức vòng loại TP.HCM và vòng chung kết tại sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng rất thành công, thu hút hàng ngàn khán giả ở mỗi trận trong vòng chung kết.

Môn kéo co BTC

Môn bóng đá nam tại hội thao BTC

Thông qua các hoạt động thể dục thể thao, Trường ĐH Tôn Đức Thắng hướng đến việc giáo dục sinh viên đức tính lễ phép, tinh thần tập thể, tính kỷ luật, kiên trì và tinh thần đồng đội. Đồng thời, các hoạt động này còn rèn cho sinh viên tinh thần phấn đấu vì mục tiêu, cách làm việc nhóm, nguyên tắc công bằng và sòng phẳng; phát triển kỹ năng đối mặt với thách thức… từ đó giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện để phụng sự xã hội và đất nước tốt hơn.



Thông qua hội thao TDTU GAMES 2024, nhà trường cũng phát hiện nhiều VĐV tiềm năng, từ đó tiếp tục bồi dưỡng và tạo điều kiện để các bạn tham gia thi đấu tại các đấu trường cấp thành, cấp toàn quốc và quốc tế.

Sau 27 năm hình thành và phát triển, TDTU đạt được các kết quả tốt. Trường đã được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín là HCÉRES và FIBAA. Bên cạnh được kiểm định cơ sở giáo dục, TDTU đã thực hiện kiểm định thành công 37 chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học bởi các tổ chức kiểm định quốc tế gồm AUN-QA, FIBAA và ASIIN. Năm 2023 TDTU nằm trong tốp 100 cơ sở giáo dục tốt nhất châu Á theo hệ thống xếp hạng THE Asia University Rankings.