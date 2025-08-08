Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Hàng loạt ngành đào tạo của Trường ĐH Kinh Bắc bị dừng hoạt động

Quý Hiên
Quý Hiên
08/08/2025 19:11 GMT+7

Trường ĐH Kinh Bắc có 13 ngành đào tạo thì 10 ngành vừa bị Bộ GD-ĐT yêu cầu dừng hoạt động giáo dục trong thời hạn 9 tháng.

Ngày 23.7, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 1639/QĐ-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT (sau đây gọi là Đoàn Kiểm tra) đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Trường ĐH Kinh Bắc. Trong đó có một quyết định mà hình thức xử phạt bổ sung là dừng hoạt động đối với 10 ngành trình độ đại học, 2 ngành trình độ thạc sĩ.

Hàng loạt ngành đào tạo của Trường ĐH Kinh Bắc bị dừng hoạt động- Ảnh 1.

Trường ĐH Kinh Bắc có 13 ngành đào tạo trình độ đại học thì nay bị dừng hoạt động 10 ngành

ẢNH: TRƯỜNG ĐH KINH BẮC

Cụ thể, có 10 ngành đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Kinh Bắc bị Đoàn Kiểm tra phát hiện không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo. Gồm các ngành: dược học; y học cổ truyền; y khoa; công nghệ thông tin; luật kinh tế; luật; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; ngôn ngữ Anh; quản trị kinh doanh; kế toán.

Như vậy, phần lớn (10/13) ngành đào tạo của Trường ĐH Kinh Bắc bị yêu cầu ngừng hoạt động đào tạo. 

Ngoài ra có 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Kinh Bắc cũng không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở các ngành đào tạo thạc sĩ: quản lí kinh tế, luật kinh tế.

Mức xử phạt hành chính cho hành vi vi phạm này là 30 triệu đồng/ngành. Hình thức phạt bổ sung là dừng (đình chỉ) hoạt động giáo dục của 12 ngành nói trên trong thời hạn 9 tháng.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường áp dụng một trong 2 biện pháp khắc phục hậu quả sau:

Hoặc là phải chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển vào những ngành nói trên đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục. Hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển đổi được. Thời hạn khắc phục hậu quả là trước ngày 31.12.2025. 

Trường ĐH Kinh Bắc là trường đại học tư thục, có địa chỉ tại phố Phúc Sơn, P.Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Văn phòng đại diện của trường này tại Hà Nội có địa chỉ số 110B Ngọc Hà, TP.Hà Nội. 

