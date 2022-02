Hàng loạt sai phạm trong mua sắm tài sản công tại Đồng Tháp

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 bị can nguyên là cán bộ Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) về tội 'lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.