Hàng loạt tiểu thương chợ Vinh đóng cửa, ngừng kinh doanh

Buôn bán ế ẩm, giá mặt bằng tăng

Chợ Vinh nằm ở trung tâm TP.Vinh là khu chợ sầm uất nhất của tỉnh Nghệ An với hơn 3.400 hộ kinh doanh. Hàng chục năm qua, chợ này là khu trung tâm thương mại hàng đầu tỉnh Nghệ An về bán lẻ và cung cấp hàng hóa sỉ cho các huyện, thị ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thế nhưng, những ngày gần đây, chợ Vinh trở nên đìu hiu khi nhiều chủ ki ốt kinh doanh trong chợ bất ngờ đóng cửa, đặc biệt các ki ốt chuyên buôn bán mặt hàng quần áo, giày dép, đồ gia dụng trong khu vực đình chính.

Cổng chính chợ Vinh ẢNH: K.HOAN

Bà Nguyễn Thị Phương, một tiểu thương có ki ốt buôn bán tại tầng 2 khu đình chính, cho biết trước đây, các tiểu thương chỉ phải đóng tiền phí mặt bằng trong chợ với giá 42.000 đồng/m2 mỗi tháng, nhưng từ đầu năm 2025 đến nay, giá phí mặt bằng đã tăng lên 190.000 đồng/m2.

Sau khi các tiểu thương đồng loạt làm đơn kiến nghị giảm phí vì tình hình buôn bán gặp khó khăn, Ban quản lý chợ Vinh đã giảm từ 190.000 đồng/m2 xuống còn 144.000 đồng/m2. Tuy nhiên, các tiểu thương cho rằng, giá này vẫn còn rất cao trong bối cảnh kinh doanh ế ẩm.

"Đây vẫn là số tiền quá lớn. Hiện nay, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, người bán nhiều hơn người mua, thu nhập sụt giảm, nếu áp giá này thì chúng tôi không trụ được", bà Phương nói.

Theo thống kê của Ban quản lý chợ Vinh, trong các ngày 29 - 30.5, đình chính của chợ có 1.000 ki ốt thì có khoảng 70% số ki ốt đóng cửa, ngừng kinh doanh.

Sang ngày 31.5, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tiểu thương đã mở quầy để bán, nhưng không khí ở chợ vẫn rất đìu hiu.

"Chúng tôi đóng cửa để lên tỉnh đề nghị giảm giá cho thuê mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh hứa sẽ xem xét, trả lời sau. Hôm nay, chúng tôi mở ốt bán để kiếm ít đồng, nhưng lượng khách èo uột thế này thì chẳng trông mong gì", một tiểu thương thuê 2 ki ốt buôn bán hoa khô ở tầng 1, buồn bã nói.

Tiểu thương khác buôn bán quần áo may sẵn ở đình chính chợ Vinh cũng cho hay, mấy năm gần đây, việc buôn bán ở chợ khó khăn do lượng khách ngày càng ít, nhiều người phải đóng cửa ngừng bán hoặc chuyển nhượng mặt bằng.

Trong khi đó, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công tác để ngăn chặn, đẩy lùi gian lận thương mại, hàng giả, do chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng khiến một số tiểu thương lo lắng vì lượng hàng hóa nhập về khó có thể đảm bảo tất cả đều đầy đủ giấy tờ, dẫn đến bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt.

"Buôn bán ngày càng khó khăn, chúng tôi bám trụ để kiếm gạo ăn qua ngày chứ không dễ làm ăn như trước đây nữa. Ở đây thuận mua vừa bán, thực hiện việc niêm yết giá, xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ xuất xứ hàng hóa sẽ rất khó khăn", tiểu thương này nói.

Mong giảm giá mặt bằng

Chợ Vinh được xây dựng theo hình thức tiểu thương tham gia góp vốn, được miễn tiền thuê đất trong vòng 15 năm. Đến tháng 11.2024, hết thời hạn được miễn tiền thuê đất, các tiểu thương được thông báo mức thu phí cho từng loại ki ốt, trong đó cao nhất là 190.000 đồng/m2.

Các ki ốt ở tầng 2 đình chính đóng cửa ngày 30.5 ẢNH: K.HOAN

"Mức giá này là quá cao so với mặt bằng chung của chợ loại 1 trên địa bàn thành phố và so với tình hình buôn bán nhiều khó khăn của tiểu thương. Chợ này chúng tôi góp vốn đầu tư, nhiều người vay ngân hàng, đến nay chưa trả hết nợ. Trong tình hình khó khăn do cạnh tranh khốc liệt với bán hàng online, chúng tôi mong muốn tỉnh chia sẻ, giảm tiền thuê mặt bằng để còn có chút lãi", một nữ tiểu thương cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng ban quản lý chợ Vinh, cho biết việc nhiều tiểu thương đóng ki ốt nghỉ bán trong những ngày qua có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ giá, phí cho thuê mặt bằng và tình hình khó khăn chung của các chợ truyền thống.

Theo ông Đắc, giá cho thuê mặt bằng tại chợ Vinh được thực hiện theo quyết định có hiệu lực từ năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An, với 8 mức giá tương ứng với 8 loại ki ốt phân chia theo vị trí. Sau khi tiểu thương có kiến nghị giảm giá thuê đất, Ban quản lý chợ đã có kiến nghị, đề xuất và được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh theo hướng giảm 25%.

Với mức giá sau điều chỉnh, giá thuê mặt bằng cao nhất ở chợ Vinh là 144.000 đồng/m2 (ki ốt loại 1). Tuy nhiên, mức giá này theo các tiểu thương vẫn là cao.

"Tiểu thương đang rất khó khăn, chúng tôi rất chia sẻ với bà con và mong muốn các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xây dựng mức giá thuê đất phù hợp với thực tế, ngang bằng với các chợ loại 1 khác ở địa bàn TP.Vinh, để đảm bảo quyền lợi cho tiểu thương", ông Đắc nói.

Về nguyên nhân tiểu thương đóng ki ốt do lo ngại cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, ông Đắc thông tin, về cơ bản, các tiểu thương của chợ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

"Ban quản lý chợ cũng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định về kinh doanh cho bà con tiểu thương, trong đó phải có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cụ thể, vận động bà con tiếp tục buôn bán và một số người đã mở ki ốt trở lại", ông Đắc cho hay.