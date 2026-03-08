Hàng loạt vi phạm tại các bãi xe tự phát, phường Cát Lái ra quân xử lý

Ngày 8.3, đại diện UBND phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM), cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý các bãi xe đầu kéo, container tự phát dọc đại lộ Võ Chí Công qua địa bàn.

Một bãi xe ở phường Cát Lái vừa bị cơ quan chức năng kiểm tra ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, trong các ngày 5 và 6.3, đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND phường phối hợp Công an phường Cát Lái, Đội CSGT Đa Phước và Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tổng rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh và các vấn đề liên quan tại các khu đất dọc tuyến Võ Chí Công qua địa bàn.

Né tránh làm việc

Lúc 10 giờ 30 ngày 5.3, tổ công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh tại khu đất rộng khoảng 3.000 mét vuông, hướng từ cầu Phú Mỹ về vòng xoay Mỹ Thủy (đoạn gần trạm thu phí), do Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật CEM khai thác sử dụng.

Một số công trình xây dựng tại khu đất 3.000 mét vuông dù chưa được cấp phép xây dựng bị tổ công tác phát hiện ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận khu đất được bố trí thành khu vực sửa chữa, bãi đậu đỗ ô tô, khu gia công đá hoa cương. Ghi nhận cho thấy mặt bằng đã bị san lấp kiên cố bằng đá dăm, một số vị trí đã bê tông hóa; các công trình xây dựng bằng khung sắt, mái tôn, sàn bê tông, một số thùng container cải tạo thành nhà ở, đã nối điện, nước, nhiều máy móc thi công; 34 xe ô tô các loại (nhiều xe đầu kéo, container) đang đậu đỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện không có mặt nên chưa cung cấp được giấy tờ pháp lý hoạt động. Biên bản kiểm tra yêu cầu người đại diện có mặt tại UBND phường Cát Lái làm việc vào chiều 6.3 nhưng người này chưa hợp tác.

Tuy nhiên, từ kết quả những lần rà soát, kiểm tra trước đó, cơ quan chức năng nhận định hoạt động kinh doanh tại khu đất có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, chưa đăng ký địa điểm kinh doanh đang khai thác; khu đất được sử dụng không đúng mục đích theo quy hoạch; phát sinh các công trình xây dựng nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng; hoạt động không phù hợp ngành nghề đăng ký; chưa đảm bảo các yêu cầu về đấu nối giao thông, phòng cháy chữa cháy theo quy định và giấy phép sử dụng vỉa hè lòng đường.

"Xẻ thịt" đất nông nghiệp làm bãi xe lụi

Theo cơ quan chức năng, các khu đất được kiểm tra, theo quy hoạch hiện hữu đều là đất nông nghiệp.

Trong ngày 5.3, tổ công tác kiểm tra khu đất rộng 7.000 mét vuông tại vị trí không số đường Võ Chí Công (khu phố 9) do Công ty TNHH thương mại và vận tải U.I.P (đại diện pháp luật là ông Bùi Quốc Hưng) khai thác sử dụng.

Tổ công tác xử lý bãi xe tự phát có xe đầu kéo thường xuyên ra vào chiếm làn xe máy ở phường Cát Lái ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với tổ công tác, ông Hưng chỉ cung cấp được giấy đăng ký doanh nghiệp; chưa cung cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy phép xây dựng cũng như các giấy tờ liên quan hoạt động kinh doanh.

Ghi nhận thực tế cho thấy khu đất được sử dụng để đậu đỗ, kinh doanh bãi xe trọng tải lớn, container; khoảng 7.000 mét vuông đã được san lấp bằng đá, bê tông hóa; có các công trình xây dựng cột sắt, mái tôn, sàn bê tông cho công nhân ở.

Tổ công tác xác định hoạt động kinh doanh tại đây vi phạm về: phương án PCCC; chưa đăng ký địa điểm kinh doanh đang khai thác; sử dụng đất không đúng mục đích; phát sinh các công trình xây dựng nhưng chưa được cấp giấy phép; hoạt động không phù hợp ngành nghề đăng ký; chưa đảm bảo các yêu cầu về đấu nối giao thông theo quy định.

Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Hưng tạm ngưng các hoạt động kinh doanh không đúng quy định cho đến khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trường hợp không xuất trình được các giấy tờ liên quan hoặc không khắc phục vi phạm trong thời hạn yêu cầu, UBND phường sẽ tổng hợp hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra liên ngành cũng kiểm tra khu đất không số rộng 1.000 mét vuông, do Công ty TNHH Thành Thuần (đại diện là ông Trần Công Thu) và khu đất không số rộng 1.000 mét vuông (cùng khu phố 9), do Công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải Trương Bảo Long (do ông Nguyễn Tấn Hữu Tường) khai thác sử dụng kinh doanh bãi xe container, đầu kéo, xe bồn...

Kết quả làm việc xác định, hoạt động kinh doanh tại các cơ sở này cũng vi phạm hàng loạt hành vi như 2 bãi trước đó. Hiện vụ việc đang được UBND phường Cát Lái tiếp tục làm rõ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, cùng tuyến đại lộ Võ Chí Công, hàng loạt khu đất nông nghiệp, đất dự án qua 2 phường Long Trường và Bình Trưng cũng xuất hiện các bãi xe đầu kéo, bãi logistics tự phát với hàng loạt vi phạm như trên.

Bãi xe, logistics tự phát rộng hàng chục nghìn mét vuông ở phường Bình Trưng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xe đầu kéo ra vào bãi xe tự phát ở phường Long Trường. Tại vị trí này năm 2024 từng xảy ra vụ tai nạn do xe bồn rẽ vào bãi cán tử vong cô gái 27 tuổi (quê Kiên Giang) ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xe đầu kéo dài hơn chục mét thình lình chui ra từ bãi xe không phép ở phường Bình Trưng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xe đầu kéo, xe ben từ bãi xe "lụi" phường Long Trường ra vào cắt ngang đường giao thông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật.