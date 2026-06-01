Hãng mô tô, xe máy lớn nhất châu Âu bị cáo buộc gian lận đăng ký xe

Hoàng Cường
01/06/2026 10:46 GMT+7

Hãng xe KTM bị cáo buộc gian lận khi giảm công suất động cơ xe địa hình để đáp ứng các tiêu chuẩn giao thông đường phố, sau đó yêu cầu các đại lý khôi phục lại công suất tối đa khi giao xe cho khách hàng.

Việc thoát khỏi bờ vực phá sản thường khiến một công ty trở nên thận trọng hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, sau khi thoát khỏi nguy cơ phá sản vào cuối năm 2024, KTM - một trong những hãng mô tô xe máy lớn nhất châu Âu hiện đang gặp rắc rối vì bị cáo buộc bán xe địa hình và đăng ký chúng là xe hợp pháp lưu thông trên đường. Một số ấn phẩm nổi tiếng của châu Âu vừa vào cuộc điều tra vụ việc.

Cụ thể, mẫu KTM 350 EXC-F là mẫu xe trung tâm liên quan đến vấn đề này. Ở cấu hình tiêu chuẩn, động cơ xi-lanh đơn 350cc trên KTM 350 EXC-F sản sinh công suất 51 mã lực và chỉ dành cho đường đua, thi đấu, tuyệt đối không được sử dụng trên đường công cộng. Tuy nhiên, KTM được cho là giảm công suất của những chiếc xe này xuống còn 15 mã lực để đủ điều kiện đăng ký lưu hành trên đường phố, sau đó đưa ra phân phối trên thị trường và điều chỉnh lại giới hạn công suất trước khi giao xe cho khách hàng.

KTM được cho đã giảm công suất của những chiếc xe địa hình từ 51 mã lực xuống còn 15 mã lực để đủ điều kiện đăng ký lưu hành trên đường phố

Một nhóm phóng viên từ mười ấn phẩm lớn, bao gồm Spiegel, Manager Magazin đã dành những tháng gần đây để đóng vai khách hàng đi mua xe của KTM, những gì họ phát hiện ra không mấy tốt đẹp. Theo báo cáo, những chiếc xe địa hình này bị hạn chế công suất tại nhà máy và được đăng ký để sử dụng trên đường phố. Sau đó, họ tiếp cận các đại lý với các bộ phận cần thiết để chuyển đổi chúng trở lại cấu hình ban đầu. Đại lý đưa chiếc xe trở lại trạng thái nguyên bản, tinh chỉnh phần mềm và bán ra, cho phép xe tự do lưu thông trên đường công cộng với giấy tờ đăng ký giả mạo.

Một phóng viên đã đóng vai người mua xe tại Triển lãm ô tô Brussels, trò chuyện với nhân viên của KTM về các hoạt động của hãng. Nhân viên bán hàng dường như đã thừa nhận rằng những chiếc mô tô được giao trong tình trạng bị hạn chế công suất để đáp ứng các quy định về đăng ký và khí thải, trước khi được sửa đổi. Một đại lý ở Áo nói với phóng viên của ORF rằng động cơ sẽ bị hư hỏng sau chỉ 20 km (12 dặm) ở trạng thái bị giảm công suất và lưu ý rằng chúng không được thiết kế để bị hạn chế như vậy.

Những chiếc xe này thường được gọi là 'supermoto' và về mặt kỹ thuật chúng không hợp pháp để sử dụng trên đường phố, nên theo Spiegal các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả chi phí khi xe gặp sự cố.

Nhân viên bán hàng KTM thừa nhận những chiếc mô tô được giao trong tình trạng bị hạn chế công suất để đáp ứng các quy định về đăng ký và khí thải

Theo Hội đồng Quốc tế về Giao thông sạch, những chiếc xe KTM khi không bị hạn chế khí thải "ồn ào hơn gấp đôi" so với khi bị hạn chế, và dường như thải ra lượng khí carbon monoxide tương đương với một "đầu máy xe lửa chạy bằng dầu diesel", với lượng khí thải dạng hạt cao hơn nhiều so với ô tô.

KTM khẳng định tất cả các xe mô tô địa hình mà hãng gửi đến các đại lý đều được giao trong tình trạng "hợp pháp để lưu thông trên đường", và việc sửa đổi chỉ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Thêm vào đó, các đại lý được cho đã thông báo với người mua rằng, một khi các hạn chế được gỡ bỏ, xe sẽ không còn hợp pháp để sử dụng trên đường nữa. Tất nhiên, các đại lý không có cách nào ngăn cản người mua lái những chiếc xe đã được gỡ bỏ hạn chế của họ đến bất cứ đâu họ muốn. Tờ Spiegal cũng đưa tin rằng nhiều xe mô tô đã được gỡ bỏ hạn chế công suất ngay khi chúng đến tay các đại lý.

