Hàng Mỹ về Việt Nam tăng vọt

Nhập nguyên liệu từ Mỹ tăng mạnh

Trong các nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, nổi bật nhất là các sản phẩm bông. Trong 5 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu gần 950.000 tấn bông các loại, trị giá hơn 1,6 tỉ USD, tăng 27% về lượng và tăng 8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, với thị phần đến 48%, Mỹ tiếp tục là nhà cung cấp bông lớn nhất cho VN. Cụ thể, chúng ta đã nhập 455.000 tấn bông từ Mỹ, trị giá gần 800 triệu USD, tăng đến 116% về lượng và tăng 79% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, VN cũng là thị trường nhập khẩu bông lớn thứ 3 của Mỹ chỉ sau Trung Quốc và Pakistan.

Rau quả nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo các doanh nghiệp, bông nhập khẩu từ Mỹ cho chất lượng sợi ổn định nên đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất quy mô lớn. Đặc biệt, việc này giúp đáp ứng tiêu chuẩn cao khi xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ, EU. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu bông của nước này sang VN sẽ tăng mạnh trong năm 2025 với nhu cầu đạt kỷ lục, khi thị trường dệt may toàn cầu phục hồi và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành này.

Tương tự, Mỹ cũng là nguồn cung lớn thứ 2, chiếm đến 15% nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu của VN. Trong 5 tháng qua, Mỹ là thị trường tăng trưởng mạnh nhất về xuất khẩu gỗ nguyên liệu vào VN với tốc độ tới 52% so cùng kỳ năm trước. Trả lời PV Thanh Niên, một số doanh nghiệp trong ngành cho biết gỗ nguyên liệu từ Mỹ về VN tăng do được giảm thuế xuống 0% từ đầu tháng 4. Nhờ vậy, giá mặt hàng này có tính cạnh tranh hơn so với trước đây khiến lượng nhập khẩu tăng mạnh. Mặt khác, Mỹ cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm gỗ của VN nên việc doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ về chế biến nhằm đáp ứng tốt hơn các quy tắc thương mại.

Những hoạt động này góp phần cân bằng hơn cán cân thương mại song phương nhằm duy trì hoạt động thương mại bền vững giữa hai nước. GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM

Ngay cả các bà nội trợ cũng có thể nhìn thấy mỗi ngày là lượng trái cây nhập khẩu từ Mỹ xuất hiện trên các quầy kệ siêu thị ngày càng phong phú và đa dạng với giá rất cạnh tranh. Người Việt rất ưa chuộng các loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ, đặc biệt là táo, cam, cherry, việt quất… Theo thống kê của Cục Hải quan, Mỹ là nguồn cung rau quả có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm trước tăng 43% và con số tuyệt đối đạt gần 297 triệu USD. Nhờ vậy, thị phần rau quả của Mỹ ở VN tăng từ 20% trong năm ngoái lên 25% trong 5 tháng đầu năm nay và giữ vững vị trí thứ 2 sau Trung Quốc với 33% thị phần. Riêng ở lĩnh vực rau quả, VN vẫn duy trì nhập siêu từ Mỹ khoảng 35 triệu USD trong 5 tháng qua.

"Chất lượng tốt và giá ngày càng cạnh tranh là yếu tố giúp rau quả và nông sản Mỹ ngày càng gia tăng thị phần tại VN. Người Việt vốn ưa chuộng hàng Mỹ nên dự báo sự tăng trưởng sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới", ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả VN (VINAFRUIT), giải thích.

Ngoài ra, Mỹ cũng là nguồn cung đậu nành lớn nhất cho VN với thị phần chiếm đến 48%, nhiều hơn nước đứng thứ 2 là Brazil tới 9%. Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu đậu nành từ Mỹ tăng tới 10%, trong khi thị trường Brazil lại giảm đến 42%. Tương tự, Mỹ là thị trường cung cấp lúa mì lớn thứ 3 cho VN, sau Brazil và Úc. Trong 5 tháng qua, VN nhập khẩu lúa mì từ Brazil giảm 10%, nguồn nhập từ Úc chỉ tăng 6%, còn Mỹ tăng đến 26%.

Ngành dệt may tăng nhập nguyên liệu từ Mỹ ẢNH: ĐAN THANH

Hợp tác cùng có lợi của người Việt

Tính chung trong 5 tháng đầu năm, VN đã chi 7,3 tỉ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, tăng đến 21% - tương ứng tăng 1,24 tỉ USD - so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những nhóm hàng tiêu dùng và nguyên vật liệu đầu vào trong lĩnh vực chế biến, các doanh nghiệp cũng tăng nhập khẩu từ Mỹ các sản phẩm có giá trị và hàm lượng công nghệ cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện và ô tô.

GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM, phân tích: Hàng hóa VN nhập khẩu từ Mỹ có thể chia thành 2 nhóm cơ bản là nông sản và hàng tiêu dùng, nhóm thứ hai là nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến - chế tạo. Ở nhóm thứ nhất, sản phẩm của Mỹ có chất lượng tốt và tiêu chuẩn an toàn cao; giá cả ngày càng rẻ hơn nhờ các hàng rào thuế quan được hạ thấp hoặc về 0% là điều rất có lợi cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh chung, vấn đề quan trọng hơn là các doanh nghiệp Việt tăng nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, các sản phẩm máy móc, khoa học - công nghệ để phục vụ sản xuất. Đặc biệt là những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và chất lượng tốt giúp góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa của VN. Nếu có thể khéo léo tận dụng những công nghệ tốt, các doanh nghiệp có thể chuyển đổi, ứng dụng, cải tiến quy trình để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn về lâu dài.

"Những hoạt động này góp phần cân bằng hơn cán cân thương mại song phương nhằm duy trì hoạt động thương mại bền vững giữa hai nước", GS-TS Võ Xuân Vinh nêu quan điểm.

Chuyên gia kinh tế, TS Lê Đăng Doanh nhấn mạnh: Mỹ là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của VN. Tuy nhiên trước đây, hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ về VN còn hạn chế vì nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố quan trọng là giá cả đắt đỏ, đặc biệt là hàng công nghệ, ô tô, máy bay… Việc gần đây người Việt tăng nhập khẩu hàng Mỹ thể hiện thiện chí của chúng ta trong việc hợp tác cùng phát triển của người dân và doanh nghiệp 2 nước trên cơ sở chia sẻ và hài hòa lợi ích. Các con số tăng trưởng trong thời gian qua cũng cho thấy tiềm năng của sự hợp tác giữa 2 nền kinh tế còn rất lớn. Thiết bị, công nghệ, hàng tiêu dùng của Mỹ có chất lượng rất tốt, sẽ tạo sức ép để các doanh nghiệp của chúng ta chuyển đổi, nâng cao năng lực và tăng sức cạnh tranh về nhiều mặt.