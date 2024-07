Hàng ngàn chiếc drone light đã mang đến 'Bữa tiệc ánh sáng' trên bầu trời Nha Trang

Tham dự sự kiện có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương.

Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang năm 2024 được tổ chức trong 2 đêm 13.7 và 20.7 với sự tham gia của 4 đội thi đến từ các quốc gia: Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc và UAE. Mỗi đội sẽ sử dụng tối thiểu 1.000 drone để trình diễn trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 20 phút, kết hợp với biểu diễn âm nhạc hiện đại, sôi động. Lần đầu tiên, cuộc thi trình diễn ánh sáng độc đáo bằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái được diễn ra, với sự tham gia của 8.000 lượt drone cất cánh, đây là sự kiện được mong đợi, nổi bật nhất trong năm của tỉnh Khánh Hòa.



Khán giả mãn nhãn với màn trình diễn đặc sắc của 2 đội Hàn Quốc và Trung Quốc

K.V.T

Trong đêm khai mạc có hai đội trình diễn là Hàn Quốc với chủ đề "Nha Trang vịnh đẹp thế giới" và đội Trung Quốc với chủ đề "Khánh Hòa - thành phố tương lai". Hàng chục nghìn người đổ về khu vực đường Trần Phú nơi diễn ra hoạt động chính của lễ hội để tham dự đêm khai mạc. Trong đêm thi diễn này, các ca sĩ Tùng Dương, Đông Hùng, Phương Ly với nhiều tiết mục đặc sắc như: Một vòng Việt Nam, Vinh quang đang chờ ta, Cánh chim phượng hoàng, One moment in time, Missing you, Mặt trời của em… cũng khiến không khí càng trở nên sôi động.

Hai con cá voi được xếp bằng drone light uốn lượn trên bầu trời Nha Trang

Thế Quang

Đội Hàn Quốc với lợi thế về hỏa thuật đã kết hợp giữa thiết bị bay và pháo hoa, tạo nên những hình ảnh biểu tượng quen thuộc nhưng mới mẻ như Tháp Trầm Hương, Tháp Bà Ponagar hay những hình ảnh về biển, đảo truyền thống. Còn đội Trung Quốc với lợi thế về công nghệ, sử dụng nhiều drone siêu sáng đã đưa đến những hình ảnh của đô thị Khánh Hòa năng động, hiện đại như các tòa nhà cao tầng, sân bay quốc tế...

Màn xếp chữ Nha Trang loves you của đội thi Trung Quốc

Thế Quang

Đêm khai mạc đã đem đến cho khán giả một "bữa tiệc ánh sáng" và công nghệ. Chị Lan Hương (TP.NhaTrang) cho biết, gia đình chị tranh thủ ra quảng trường 2 Tháng 4 từ sớm để tránh kẹt xe và có vị trí đẹp để chiêm ngưỡng màn trình diễn drone light. "Cảm giác rất là tuyệt vời, lần đầu tiên tôi được xem những hình ảnh đẹp như vậy. Đặc biệt là các con của tôi chúng rất hào hứng và thích thú", chị Lan Hương bày tỏ.

Chữ Welcom to Nha Trang được xếp bằng hàng ngàn chiếc drone light đầy màu sắc

Thế Quang

Còn anh Tuấn Phương (du khách Hà Nội) chia sẻ, Nha Trang thật đẹp, thật hấp dẫn, các sự kiện như thế này càng khiến Nha Trang cuốn hút hơn đối với du khách. "Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn drone light trong tối nay, quả thực rất đẹp, nhiều hình ảnh đặc trưng của Nha Trang như: Tháp Trầm Hương, tòa nhà cao tầng nằm bên bờ vịnh, cá heo, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh… được xếp bằng drone với đủ các sắc màu khiến tôi không thể rời mắt", anh Phương hào hứng nói.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết với chủ đề "Ngân hà rực rỡ", Khánh Hòa hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội riêng, luôn rực rỡ, tạo sức hấp dẫn, kết nối mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ca sĩ Tùng Dương với bài hát Một vòng Việt Nam mang đến cho khán giả màn trình diễn đầy cảm xúc

Thế Quang

Đêm trình trình diễn thi đấu thứ hai giữa đội Pháp và UAE với chủ đề "Kỳ quan tụ hội" và lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại Vinpearl Harbour (đảo Hòn Tre, TP.Nha Trang) vào tối 20.7 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách và người dân địa phương bữa tiệc ánh sáng cùng những trải nghiệm đặc biệt.