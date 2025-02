Hàng ngàn chủ tài khoản Siêu Lợi Suất VIB đã sở hữu vé Anh Trai ‘Say Hi’

Đồng thời, chỉ trong tuần đầu tiên, đã có hàng ngàn chủ tài khoản Siêu Lợi Suất sở hữu ngay vé xem Anh Trai "Say Hi" Concert 5 - sự kiện âm nhạc đang được hàng triệu khán giả trên cả nước mong đợi. Chương trình diễn ra đến hết ngày 16.3.2025.

Không chỉ sinh lời mỗi ngày, tài khoản Siêu Lợi Suất còn mang hàng ngàn vé Anh Trai "Say Hi" Concert 5 đến khách hàng

Không chỉ giúp tiền nhàn rỗi sinh lời vượt trội, tài khoản Siêu Lợi Suất còn mang đến những đặc quyền chỉ có tại VIB. Khi kích hoạt tính năng và duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản Siêu Lợi Suất từ 1 triệu đồng, mỗi ngày, khách hàng sẽ nhận ngay 1 lượt quay số may mắn để có cơ hội sở hữu vé Anh Trai "Say Hi" Concert 5 hoàn toàn miễn phí. Không chỉ là vé tham dự, đây còn là vé VIP đẳng cấp thuộc các hạng SKY LOUNGE, SVIP, FANZONE, GA3, CAT2 - đặc biệt, có cả đặc quyền "Sao Hạng A", giúp chủ nhân bước lên sân khấu, tham gia tổng duyệt và tận hưởng hậu trường độc quyền cùng các Anh Trai đình đám. Chỉ trong một tuần (17-24.02.2025), đã có hàng ngàn chủ tài khoản Siêu Lợi Suất tại VIB nhận được vé Anh Trai "Say Hi" Concert 5. Chương trình sẽ kết thúc vào 16.3.2025, còn hàng ngàn vé Anh Trai "Say Hi" Concert 5 cùng nhiều đặc quyền vẫn đang đợi chủ tài khoản Siêu Lợi Suất sở hữu.

Bên cạnh đó, từ nay đến 31.3.2025, khách hàng còn có cơ hội miễn phí chọn số tài khoản đẹp lên đến 15 triệu đồng - một cách để thể hiện dấu ấn cá nhân và phong cách tài chính chuyên nghiệp. Khi tài khoản thanh toán không còn là một dãy số ngẫu nhiên mà trở thành biểu tượng của đẳng cấp, bạn không thể nào bỏ lỡ!

Chị Khánh Thi, chủ hộ kinh doanh cá thể tại TP.HCM, cho biết: "Tôi hay có mấy khoản tiền để sẵn trong tài khoản chờ trả tiền nguyên vật liệu, chi lương nhân viên… lúc cần thì giao dịch ngay. Khi biết về tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB, tôi nhận ra tiền để yên trong tài khoản cũng có thể sinh lời mỗi ngày tới 4,3%/năm. Tôi liền kích hoạt để sử dụng. Trải nghiệm hơn 10 ngày, tôi thấy đúng là tiền trong tài khoản thanh toán đã có lời mỗi ngày, không để phí như trước nữa. Tôi còn may mắn trúng vé tham dự Anh Trai ‘Say Hi' Concert 5, một cảm giác tuyệt vời mà tôi không nghĩ rằng tài khoản này lại có thể mang đến cho mình".

Bạn đã sẵn sàng tham gia vào hành trình Siêu Lợi Suất của VIB để bứt phá tài chính và phong cách sống chưa?

Hàng chục ngàn người dùng Việt đã tiên phong mở ra tư duy mới về tài chính cùng VIB

Phần lớn chúng ta luôn có một khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc số tiền đó có thể làm việc thay mình. Trước đây, lựa chọn hàng đầu để sinh lời là gửi tiết kiệm kỳ hạn hoặc đầu tư, nhưng giờ đây, với tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB, dòng tiền hoạt động ngay trong tài khoản mà vẫn giữ trọn tính thanh khoản.

Chỉ sau 48h ra mắt, tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB đã thu hút hàng chục ngàn khách hàng kích hoạt, tạo nên làn sóng mới trong quản lý tài chính cá nhân. Với lợi suất mỗi ngày từ 2,5 - 4,3%/năm, hàng ngàn tỷ đồng dòng tiền nhàn rỗi đã được kích hoạt, vận động liên tục để sinh lời. Đây không chỉ là một sản phẩm giúp khách hàng tối ưu từng đồng vốn mỗi ngày, mà còn là sự chuyển dịch trong tư duy của khách hàng về tài chính cá nhân, từ bị động sang chủ động và thông minh hơn.

Đánh thức dòng tiền nhàn rỗi với những công nghệ hiện đại hàng đầu cùng VIB

Với mục tiêu dẫn đầu xu hướng tài chính cá nhân thông minh, mỗi sản phẩm của VIB đều hướng đến việc giúp khách hàng quản lý tài chính chủ động, hiệu quả hơn. Không chỉ mang đến một sản phẩm giúp khách hàng sinh lời qua từng đồng vốn nhàn rỗi, tài khoản Siêu Lợi Suất còn tiên phong với sứ mệnh "Đánh thức dòng tiền nhàn rỗi", truyền cảm hứng để khách hàng cùng nhau khai phóng sức mạnh tài chính.

Trên nền tảng MyVIB - Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024 (theo Global Business Outlook), VIB ứng dụng các công nghệ hàng đầu như Cloud, Big Data, AI và đặc biệt là GenAI để cá nhân hóa trải nghiệm tài chính. Phát triển trên MyVIB với tiêu chí bảo mật, thân thiện và tối ưu, tài khoản Siêu Lợi Suất giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với một chạm kích hoạt trên MyVIB, tài khoản Siêu Lợi Suất sẽ giúp tiền của bạn tự vận động để sinh lợi, tạo nên một phương thức tài chính mới, nơi mỗi đồng vốn đều được tận dụng tối đa.

Hãy trải nghiệm tài khoản Siêu Lợi Suất ngay hôm nay để tận hưởng lợi suất mỗi ngày từ 2,5 - 4,3%/năm và nhận ngay những đặc quyền đẳng cấp dành riêng cho bạn!