Hàng ngàn chuyên gia sẽ đến Nam Khánh Hòa làm điện hạt nhân, họ sẽ ở đâu?

Dự án điện hạt nhân tại Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) cần gần 4.000 nhân sự tinh nhuệ cùng với rất nhiều chuyên gia người trong và ngoài nước tham gia vào quá trình xây dựng cũng như vận hành hoạt động. Bài toán về chỗ ở đạt chuẩn cho lực lượng nhân sự và chuyên gia đang mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản Phan Rang.

Làn sóng chuyên gia sắp đổ bộ, mở ra cơ hội cho thị trường B Đ S cao cấp

Đặc biệt, Việt Nam sẽ hợp tác với những đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm như Nga, Nhật Bản và một số quốc gia G7 để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và bảo đảm tiêu chuẩn an toàn - an ninh hạt nhân cao nhất.

Dự kiến, hai nhà máy Ninh Thuận 1 và 2 cần tới 4.000 nhân sự tinh nhuệ trong giai đoạn vận hành. Chỉ riêng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã cần khoảng 1.920 người, gồm hơn 1.020 kỹ sư và cử nhân, gần 900 nhân lực cao đẳng và khoảng 320 người được đào tạo mới ở nước ngoài.

Trong khi đó, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có nhu cầu tương đương, với hơn 1.050 người trình độ đại học, 930 người trình độ cao đẳng và khoảng 350 nhân lực đào tạo mới.

Dự án điện hạt nhân là bước ngoặt lịch sử đưa Nam Khánh Hòa thành trung tâm năng lượng của Việt Nam

Ngay từ giai đoạn xây dựng, lắp đặt và vận hành giai đoạn đầu của nhà máy điện hạt nhân đã hứa hẹn kéo theo làn sóng hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động đổ về Ninh Thuận (Nam Khánh Hòa) để sinh sống và làm việc. Theo NEI (Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Hoa Kỳ), việc xây một lò phản ứng hạt nhân có thể cần đến 9.000 lao động ở đỉnh điểm thi công.

Đáng chú ý là, đây mới chỉ là nhu cầu cơ bản từ nhân lực công trường, chưa kể thêm đội ngũ hỗ trợ như nhà thầu phụ, SME cung ứng vật tư và dịch vụ, đội ngũ đào tạo, dịch vụ lưu trú và hậu cần...

Dự án dự kiến vận hành từ 2030-2031 và đào tạo nhân lực đến năm 2035, đồng nghĩa nhu cầu chỗ ở chất lượng cao sẽ kéo dài nhiều năm, ổn định và bền vững.

Sự tập trung đông đảo nhân sự và chuyên gia tại Phan Rang mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển các dự án căn hộ cao cấp, bổ sung vào bức tranh bất động sản vốn chủ yếu là nhà ở xã hội và thương mại tầm trung.

Từ góc độ đầu tư, đây chính là "khoảng trống thị trường" hiếm hoi. Lượng cầu lớn và rõ ràng đang chờ nguồn cung phù hợp, trong khi thời gian triển khai dự án bất động sản cao tầng thường kéo dài 2-3 năm. Nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ, khả năng bỏ lỡ cơ hội "vàng" là rất cao.

Cú hích điện hạt nhân mở sóng đầu tư căn hộ chuyên gia

Từ 1/7/2025, Ninh Thuận chính thức sáp nhập vào Khánh Hòa và trở thành Nam Khánh Hòa - một cực tăng trưởng mới bên cạnh Nha Trang và Cam Ranh. Sự kiện này mang lại lợi ích kép: vừa nâng tầm vị thế địa phương, vừa tạo điều kiện thu hút thêm đầu tư hạ tầng, dịch vụ và du lịch.

Cộng hưởng với việc tái khởi động dự án điện hạt nhân, Phan Rang (Nam Khánh Hòa) sẽ trở thành "đô thị hạt nhân" đúng nghĩa - trung tâm của một ngành công nghiệp công nghệ cao, yêu cầu trình độ kỹ thuật hàng đầu.

Nhìn lại hành trình của những địa phương phát triển công nghiệp, theo dữ liệu báo cáo năm 2024 công nghệ cao như Bình Dương cho thấy lợi suất cho thuê chung cư lên đến 7,5%/năm - đi đầu cả nước. Tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức 80-90 %, có dự án gần như luôn trong tình trạng kín khách, do nhu cầu thuê cao từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư lớn.

Điểm khác biệt của phân khúc này là tính ổn định: nhu cầu gắn liền với chu kỳ vận hành của nhà máy hoặc khu công nghiệp vốn thường kéo dài hàng chục năm, ít bị tác động bởi biến động ngắn hạn của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Hacom Tower nổi lên thành tâm điểm khi là dự án tọa lạc ngay "lõi" trung tâm Phan Rang (Nam Khánh Hòa) và hội đủ các yếu tố đáp ứng chuẩn ở của chuyên gia quốc tế. Vị trí trên trục đường 16/4 giúp cư dân di chuyển nhanh đến khu vực nhà máy điện hạt nhân, trung tâm hành chính và các dịch vụ thiết yếu.

Hacom Tower - tòa căn hộ cao cấp trung tâm Phan Rang (Nam Khánh Hòa) sẵn sàng đón nhu cầu thuê của chuyên gia

Tổ hợp gồm hai tòa tháp cao 23-25 tầng, 5 tầng thương mại - dịch vụ đa tiện ích, hơn 500 căn hộ/hometel, hai tầng hầm đỗ xe và hệ thống tiện ích nội khu khép kín: bể bơi, gym, siêu thị, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Với tiến độ hiện tại, Hacom Tower dự kiến bàn giao trước khi nhà máy điện hạt nhân bước vào giai đoạn vận hành thử - đúng "thời điểm vàng" để đón đầu nhu cầu thuê của dòng chuyên gia, kỹ sư cao cấp.

Nhà đầu tư sở hữu căn hộ tại đây hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy cao, doanh thu cho thuê bền vững và khả năng tăng giá trị tài sản khi Phan Rang (Nam Khánh Hòa) phát triển thành đô thị hạt nhân - công nghệ cao.