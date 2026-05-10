Văn hóa

Hàng ngàn du khách đổ về U Minh trải nghiệm xuyên rừng tràm

Gia Bách
10/05/2026 15:47 GMT+7

Hơn 2.000 du khách, vận động viên và người dân đổ về U Minh Hạ tham gia sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2026 với hàng loạt hoạt động trải nghiệm.

Ngày 10.5, tại Vườn quốc gia U Minh Hạ, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sinh thái đặc sắc.

Sự kiện diễn ra từ ngày 9 - 10.5 tại Vườn quốc gia U Minh Hạ và khu du lịch sinh thái Mười Ngọt, thu hút hơn 2.000 đại biểu, vận động viên, du khách và người dân địa phương tham gia. Điểm nhấn là chuỗi hoạt động mang đậm dấu ấn vùng đất U Minh như chạy việt dã xuyên rừng, đi bộ xuyên rừng, đua xuồng ba lá, bơi đối kháng trên xuồng ba lá và thử thách đi cầu khỉ.

Hương rừng U Minh hút hơn 2.000 du khách với loạt trải nghiệm xuyên rừng tràm - Ảnh 1.

Các vận động đi bộ xuyên rừng về đích ở cự ly 2.000 mét

ẢNH: G.B

Các hoạt động không chỉ tạo không khí sôi động mà còn góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng tràm cùng nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng đất phương Nam.

Bên cạnh đó, không gian giao lưu đờn ca tài tử, trưng bày hình ảnh, sản phẩm địa phương, ẩm thực đặc trưng cùng các tour trải nghiệm kết nối Vườn quốc gia U Minh Hạ với khu du lịch sinh thái Mười Ngọt tạo thêm nhiều điểm nhấn thu hút du khách.

Hương rừng U Minh hút hơn 2.000 du khách với loạt trải nghiệm xuyên rừng tràm - Ảnh 2.

Môn đi cầu khỉ thu hút hàng 100 người đăng ký thử thách

ẢNH: G.B

Thông qua chuỗi hoạt động, sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2026 góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch sinh thái và giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất U Minh Hạ; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và quảng bá bản sắc văn hóa Cà Mau đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh "Hương rừng U Minh" không đơn thuần là một lễ hội mà còn là lời khẳng định khát vọng vươn mình của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Hương rừng U Minh hút hơn 2.000 du khách với loạt trải nghiệm xuyên rừng tràm - Ảnh 3.

Môn đua xuồng ba lá cũng thu hút du khách

ẢNH: G.B

Theo ông Sử, sự kiện góp phần giới thiệu vẻ đẹp đặc trưng của rừng tràm U Minh, hệ sinh thái đất ngập nước và văn hóa sông nước Nam bộ thông qua các mô hình nghề truyền thống như gác kèo ong, bắt cá đồng; tái hiện đời sống cư dân vùng rừng tràm với nét ẩm thực dân dã, đờn ca tài tử cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng.

"Đây là sự kiện 'đòn bẩy' quảng bá tiềm năng kinh tế du lịch sinh thái, giúp chuyển hóa tiềm năng tài nguyên thành giá trị kinh tế. Tỉnh Cà Mau hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch sinh thái khác biệt, đậm đà bản sắc văn hóa để ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam", ông Sử kỳ vọng.

Hương rừng U Minh hút hơn 2.000 du khách với loạt trải nghiệm xuyên rừng tràm - Ảnh 4.

Sự kiện Hương rừng U Minh" diễn ra tại Vườn quốc gia U Minh Hạ và Khu du lịch sinh thái Mười Ngọt

ẢNH: G.B

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng cho rằng cần nghiên cứu mở thêm nhiều tour tuyến kết nối hiệu quả các vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh, đồng thời liên kết U Minh Hạ với các địa phương lân cận và tỉnh An Giang nhằm mở rộng không gian phát triển du lịch sinh thái vùng ĐBSCL.

Thông qua các hoạt động thể thao và trải nghiệm thực tế, sự kiện 'Hương rừng U Minh" còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn màu xanh rừng tràm, lan tỏa hình ảnh Cà Mau văn minh, thân thiện và hiếu khách.

Trình diễn chế biến lẩu mắm lớn nhất Việt Nam tại ngày hội 'Hương rừng U minh'

Ngày hội "Hương rừng U Minh" tái hiện sinh động văn hóa rừng tràm, sông nước và giới thiệu một U Minh an toàn, mộc mạc, giàu bản sắc giữa thiên nhiên hoang dã.

