Hàng ngàn người chen nhau, 'đội nắng' cổ vũ thí sinh Đường lên đỉnh Olympia

Sáng 8.10, tại Khu di tích lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, H.Vinh Bảo (TP.Hải Phòng), nơi diễn ra đầu cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023, đã đón hàng ngàn phụ huynh và học sinh đổ về theo dõi, cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng) thi đấu.

Quảng trường Khu di tích lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Học, H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) chật kín người dân và học sinh đến cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Trọng Thành thi đấu GIANG LINH

Lực lượng Công an H.Vĩnh Bảo và Thanh tra giao thông Sở GTVT Hải Phòng được tăng cường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... Các bãi để xe cũng như các ngả đường dẫn vào di tích chật kín các phương tiện đậu đỗ.

Bãi để xe chật kín GIANG LINH

Trước lượng người đổ về quá lớn, Ban tổ chức chương trình đã dựng rào chắn, ngăn không cho người dân, học sinh vào trong khu vực quảng trường để cổ vũ, trừ 2.000 học sinh và thầy cô đã được bố trí vào trong sân.

Người dân và học sinh chen nhau hướng vào khu cầu truyền hình bên trong quảng trường GIANG LINH

Nhiều học sinh trèo cả lên tường bao để theo dõi GIANG LINH

4 thí sinh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 gồm: Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, TP.Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng). Cả 4 thí sinh đều ngang tài, ngang sức và sẵn sàng bứt phá.

Nhiều người không chen được, chọn cách xem qua tivi... GIANG LINH

Đáng chú ý, ở phần thi Về đích, hai thí sinh Nguyễn Trọng Thành và Lê Xuân Mạnh có điểm số rượt đuổi nhau đến phút chót. Kết qủa, thí sinh Lê Xuân Mạnh đã xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2023 và được trao chiếc vòng nguyệt quế danh giá của năm.



Nhiều người ngồi ở ghế đá trong công viên gần đó và theo dõi Nguyễn Trọng Thành thi đấu qua điện thoại di động GIANG LINH