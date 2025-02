Hàng ngàn người kêu gọi Christie’s hủy bỏ cuộc đấu giá tác phẩm do AI tạo ra

Đây là lần đầu tiên một nhà đấu giá tổ chức một sự kiện như thế. Những người phản đối lo ngại AI được sử dụng để tạo ra một số tác phẩm kỹ thuật số trên nền tảng tác phẩm có bản quyền và nghệ sĩ bị lợi dụng.

Bức thư trực tuyến bắt đầu được lưu hành vào cuối tuần qua, sau khi cuộc đấu giá Augmented Intelligence của Christie's được công bố. Đây là cuộc đấu giá mà nhà Christie's kỳ vọng sẽ thu về hơn 600.000 USD, bao gồm hàng loạt tác phẩm của nhiều nghệ sĩ: Refik Anadol, Harold Cohen, Holly Herndon, Mat Dryhurst, Alexander Reben và Claire Silver. Cuộc đấu giá dự kiến bắt đầu vào ngày 20.2 và kéo dài đến ngày 5.3.

Tác phẩm Embedding Study 1 (trái) và Embedding Study 2 của Holly Herndon, Mat Dryhurst trong cuộc đấu giá AI của Christie's ẢNH: CHRISTIE'S

Lá thư kêu gọi Christie's dừng cuộc đấu giá có 3.936 chữ ký đính kèm. Phần lớn những người phản đối cho rằng AI được sử dụng để tạo ra một số tác phẩm trong cuộc đấu giá mà họ cho là đã được đào tạo trên các tác phẩm có bản quyền nhưng không có sự cho phép của người sáng tạo.

"AI và các công ty đứng sau khai thác các tác phẩm của nghệ sĩ là con người, sử dụng tác phẩm của họ mà không được phép hoặc trả tiền để xây dựng các sản phẩm AI thương mại cạnh tranh với họ. Sự ủng hộ của bạn đối với các hình thức này và những người sử dụng chúng sẽ khuyến khích các công ty AI đánh cắp hàng loạt tác phẩm của các nghệ sĩ - con người", bức thư viết.

Việc sử dụng tác phẩm có bản quyền của nghệ sĩ để đào tạo các mô hình AI tạo ra năng lượng cho các chương trình như Midjourney, Stable Diffusion và Dall-E đã dẫn đến các vụ kiện chống lại các công ty công nghệ tạo ra phần mềm. Các nghệ sĩ cho biết tác phẩm của họ đã được các chương trình AI sử dụng để đào tạo mà không có sự cho phép hoặc bồi thường tài chính. Các công ty công nghệ tự bảo vệ mình bằng cách trích dẫn sử dụng hợp lý, sử dụng một số tài liệu có bản quyền mà không cần xin phép trong một số trường hợp.

"Tại sao Christie's lại dung túng cho những mô hình này bằng cách giúp bán các tác phẩm AI với giá hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn USD, khi hình thức này trực tiếp khiến rất nhiều nghệ sĩ bị họ đánh cắp tác phẩm trở nên nghèo đói?", Ed Newton-Rex, Giám đốc điều hành của Fairly Trained, một tổ chức phi lợi nhuận đã viết trên X.

Bức thư được gửi đến các chuyên gia nghệ thuật số của Christie's là Nicole Sales Giles và Sebastian Sanchez, những người đang chịu trách nhiệm cuộc đấu giá. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của nhà đấu giá Christie's nói với The Art Newspaper: "Các nghệ sĩ được đại diện trong cuộc đấu giá này đều có các hoạt động nghệ thuật đa ngành mạnh mẽ. Hiện một số được công nhận trong các bộ sưu tập bảo tàng hàng đầu. Các tác phẩm trong cuộc đấu giá này đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao số lượng tác phẩm của họ".

Study 33 của Sougwen Chung được ước tính có giá từ 20.000 đến 30.000 USD ẢNH: CHRISTIE'S

Sarp Kerem Yavuz, một nghệ sĩ từng kết hợp AI vào tác phẩm của mình và có tác phẩm được đưa vào cuộc đấu giá của Christie's (hiện là cộng tác viên của The Art Newspaper), đưa ý kiến: "Hầu hết các hình ảnh do AI tạo ra đều là kết quả của sự kết hợp giữa hàng triệu – đúng nghĩa đen là hàng triệu — hình ảnh, điều đó có nghĩa là không một nghệ sĩ nào có thể tuyên bố rằng hình ảnh đồng cỏ, hiệp sĩ, mèo hay hoa là dựa trên sáng tạo cụ thể của họ. Hình ảnh do AI tạo ra bắt chước cảm hứng của con người theo nhiều cách. Chúng chỉ hiệu quả hơn trong việc phân tích thông tin".

Khi công nghệ AI tiến bộ và ngày càng hòa nhập vào cuộc sống thường ngày, luật về bản quyền và sử dụng hợp lý đang phải vật lộn để theo kịp. Tháng trước, Văn phòng Bản quyền Mỹ đã ra phán quyết rằng các nghệ sĩ có thể giữ bản quyền cho tác phẩm mà họ tạo ra bằng các công cụ AI, nhưng "tác phẩm hay tài liệu hoàn toàn do AI tạo ra" vẫn không đủ điều kiện để được bảo vệ.