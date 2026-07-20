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Đời sống Cộng đồng

Hàng ngàn người ở TP.HCM thức trắng xem chung kết World Cup, vỡ òa khi Tây Ban Nha vô địch

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Rạng sáng 20.7, nhiều quán cà phê, quán nhậu và khu dân cư ở TP.HCM sáng đèn xuyên đêm khi hàng ngàn người hâm mộ cùng theo dõi trận chung kết FIFA World Cup 2026 và ăn mừng chức vô địch của tuyển Tây Ban Nha.

Rạng sáng 20.7, trước khi trận chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra, các tuyến đường tại TP.HCM vẫn sáng đèn. Từ khoảng 1 giờ sáng, hàng loạt quán cà phê trên đường Phan Xích Long, Trường Sa (phường Gia Định, Cầu Kiệu) gần như kín chỗ. Người hâm mộ trong trang phục áo đấu của 2 đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha tìm đến từ rất sớm để giữ chỗ theo dõi trận đấu. Nhiều cà phê phải kê thêm bàn ghế, lắp màn hình cỡ lớn để phục vụ lượng khách tăng đột biến.

Không chỉ các quán cà phê, tại các khu dân cư, không khí World Cup cũng tràn ngập trong từng con hẻm. Người gia đình kéo màn hình ti vi ra sân trước để cùng hàng xóm theo dõi trận đấu. Mỗi pha bóng nguy hiểm đều khiến cả khu phố đồng loạt reo hò, vỗ tay, xen lẫn những tiếng thở dài tiếc nuối khi cơ hội bị bỏ lỡ. Nhiều người chuẩn bị cà phê, đồ ăn khuya... quyết tâm thức trắng để chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển mình yêu thích chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Hàng ngàn người ở TP.HCM không ngủ theo dõi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup - Ảnh 1.

Tối 19.7, dù chưa đến giờ trọng tài khai còi trận chung kết FIFA World Cup nhưng nhiều người đã tìm đến các quán cà phê giữ chỗ trước vài tiếng

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người ở TP.HCM không ngủ theo dõi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup - Ảnh 2.

Các "phố cà phê" trở nên nhộn nhịp khi hàng quán tăng cường màn hình lớn, đón lượng người xem tăng đột biến

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người ở TP.HCM không ngủ theo dõi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup - Ảnh 3.

Người hâm mộ mặc áo đấu của cầu thủ Messi đi xem bóng đá

Hàng ngàn người ở TP.HCM không ngủ theo dõi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ mặc áo đội tuyển Argentina đến các quán cà phê xem bóng đá

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người ở TP.HCM không ngủ theo dõi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup - Ảnh 5.

Một nữ cổ động viên yêu mến tuyển Argentina

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người ở TP.HCM không ngủ theo dõi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup - Ảnh 6.

Tại khu dân cư, người dân cũng bày biện trước nhà màn hình nhỏ của máy tính và bàn tiệc nhỏ cùng xem chung kết FIFA World Cup 2026. Anh Trần Nam Anh - nhân viên một quán nhậu tại phường Cầu Kiệu cho biết sau khi dọn dẹp quán, các nhân viên ở lại cùng xem trận chung kết này. Tối nay, anh Nam cổ vũ cho tuyển Tây Ban Nha vô địch

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người ở TP.HCM không ngủ theo dõi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup - Ảnh 8.

Tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ lúc nghỉ ngơi mở điện thoại, ngồi tạm ở vỉa hè xem đá bóng

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người ở TP.HCM không ngủ theo dõi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup - Ảnh 9.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ xem chung kết FIFA World Cup qua màn hình điện thoại ngay trên vỉa hè

ẢNH: PHẠM HỮU

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