Hàng ngàn người ở TP.HCM thức trắng xem chung kết World Cup, vỡ òa khi Tây Ban Nha vô địch

Rạng sáng 20.7, trước khi trận chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra, các tuyến đường tại TP.HCM vẫn sáng đèn. Từ khoảng 1 giờ sáng, hàng loạt quán cà phê trên đường Phan Xích Long, Trường Sa (phường Gia Định, Cầu Kiệu) gần như kín chỗ. Người hâm mộ trong trang phục áo đấu của 2 đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha tìm đến từ rất sớm để giữ chỗ theo dõi trận đấu. Nhiều cà phê phải kê thêm bàn ghế, lắp màn hình cỡ lớn để phục vụ lượng khách tăng đột biến.

Không chỉ các quán cà phê, tại các khu dân cư, không khí World Cup cũng tràn ngập trong từng con hẻm. Người gia đình kéo màn hình ti vi ra sân trước để cùng hàng xóm theo dõi trận đấu. Mỗi pha bóng nguy hiểm đều khiến cả khu phố đồng loạt reo hò, vỗ tay, xen lẫn những tiếng thở dài tiếc nuối khi cơ hội bị bỏ lỡ. Nhiều người chuẩn bị cà phê, đồ ăn khuya... quyết tâm thức trắng để chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển mình yêu thích chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.



Tối 19.7, dù chưa đến giờ trọng tài khai còi trận chung kết FIFA World Cup nhưng nhiều người đã tìm đến các quán cà phê giữ chỗ trước vài tiếng ẢNH: PHẠM HỮU

Các "phố cà phê" trở nên nhộn nhịp khi hàng quán tăng cường màn hình lớn, đón lượng người xem tăng đột biến ẢNH: PHẠM HỮU

Người hâm mộ mặc áo đấu của cầu thủ Messi đi xem bóng đá

Nhiều bạn trẻ mặc áo đội tuyển Argentina đến các quán cà phê xem bóng đá ẢNH: PHẠM HỮU

Một nữ cổ động viên yêu mến tuyển Argentina ẢNH: PHẠM HỮU

Tại khu dân cư, người dân cũng bày biện trước nhà màn hình nhỏ của máy tính và bàn tiệc nhỏ cùng xem chung kết FIFA World Cup 2026. Anh Trần Nam Anh - nhân viên một quán nhậu tại phường Cầu Kiệu cho biết sau khi dọn dẹp quán, các nhân viên ở lại cùng xem trận chung kết này. Tối nay, anh Nam cổ vũ cho tuyển Tây Ban Nha vô địch ẢNH: PHẠM HỮU

Tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ lúc nghỉ ngơi mở điện thoại, ngồi tạm ở vỉa hè xem đá bóng ẢNH: PHẠM HỮU