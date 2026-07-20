Hàng ngàn người ở TP.HCM thức trắng xem chung kết World Cup, vỡ òa khi Tây Ban Nha vô địch

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Rạng sáng 20.7, nhiều quán cà phê, quán nhậu và khu dân cư ở TP.HCM sáng đèn xuyên đêm khi hàng ngàn người hâm mộ cùng theo dõi trận chung kết FIFA World Cup 2026 và ăn mừng chức vô địch của tuyển Tây Ban Nha.
Rạng sáng 20.7, trước khi trận chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra, các tuyến đường tại TP.HCM vẫn sáng đèn. Từ khoảng 1 giờ sáng, hàng loạt quán cà phê trên đường Phan Xích Long, Trường Sa (phường Gia Định, Cầu Kiệu) gần như kín chỗ. Người hâm mộ trong trang phục áo đấu của 2 đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha tìm đến từ rất sớm để giữ chỗ theo dõi trận đấu. Nhiều cà phê phải kê thêm bàn ghế, lắp màn hình cỡ lớn để phục vụ lượng khách tăng đột biến.
Không chỉ các quán cà phê, tại các khu dân cư, không khí World Cup cũng tràn ngập trong từng con hẻm. Người gia đình kéo màn hình ti vi ra sân trước để cùng hàng xóm theo dõi trận đấu. Mỗi pha bóng nguy hiểm đều khiến cả khu phố đồng loạt reo hò, vỗ tay, xen lẫn những tiếng thở dài tiếc nuối khi cơ hội bị bỏ lỡ. Nhiều người chuẩn bị cà phê, đồ ăn khuya... quyết tâm thức trắng để chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển mình yêu thích chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.
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