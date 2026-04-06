Hàng ngàn người thành kính dự lễ vía Quán Thế Âm

Sáng 6.4, tại phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội Quán Thế Âm 2026, diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Dòng người thành kính, khói hương nghi ngút và những nghi thức trang nghiêm không chỉ tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng từ bi, an lạc và hướng thiện, một giá trị cốt lõi làm nên sức hút đặc biệt của lễ hội tâm linh lớn bậc nhất thành phố Đà Nẵng.

Từ sớm, đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tập trung tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong không khí trang nghiêm, thành kính ẢNH: HUY ĐẠT

Nghi thức chính của lễ vía được cử hành long trọng, lan tỏa thông điệp về lòng từ bi, hòa bình và an lạc ẢNH: HUY ĐẠT

Tượng Phật Bà Quán Thế Âm được tôn trí trang nghiêm ẢNH: HUY ĐẠT





Không gian lễ hội vừa linh thiêng vừa rộn ràng, với sự hòa quyện giữa nghi lễ Phật giáo và các hoạt động văn hóa truyền thống ẢNH: HUY ĐẠT

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đại biểu tham dự buổi lễ, thể hiện sự quan tâm đối với hoạt động văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc của địa phương ẢNH: HUY ĐẠT

Tăng ni, phật tử thành kính dâng hương ẢNH: HUY ĐẠT

Du khách thập phương hòa mình vào dòng người dự lễ, cảm nhận nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng của thành phố Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT



