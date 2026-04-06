Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Hàng ngàn người thành kính dự lễ vía Quán Thế Âm

Huy Đạt
06/04/2026 12:35 GMT+7

Hàng ngàn người đổ về dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội Quán Thế Âm 2026, tạo nên không gian linh thiêng đặc biệt, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng từ bi, an lạc và hướng thiện.

Sáng 6.4, tại phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội Quán Thế Âm 2026,  diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Dòng người thành kính, khói hương nghi ngút và những nghi thức trang nghiêm không chỉ tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng từ bi, an lạc và hướng thiện, một giá trị cốt lõi làm nên sức hút đặc biệt của lễ hội tâm linh lớn bậc nhất thành phố Đà Nẵng.

Từ sớm, đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tập trung tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong không khí trang nghiêm, thành kính

Nghi thức chính của lễ vía được cử hành long trọng, lan tỏa thông điệp về lòng từ bi, hòa bình và an lạc

Tượng Phật Bà Quán Thế Âm được tôn trí trang nghiêm

Không gian lễ hội vừa linh thiêng vừa rộn ràng, với sự hòa quyện giữa nghi lễ Phật giáo và các hoạt động văn hóa truyền thống

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đại biểu tham dự buổi lễ, thể hiện sự quan tâm đối với hoạt động văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc của địa phương

Tăng ni, phật tử thành kính dâng hương

Du khách thập phương hòa mình vào dòng người dự lễ, cảm nhận nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng của thành phố Đà Nẵng

Tin liên quan

Lễ hội Quán Thế Âm 2026 chính thức khai mạc, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa - tâm linh đặc sắc kéo dài 4 ngày, thu hút đông đảo người dân, phật tử và du khách.

Khám phá thêm chủ đề

Quán Thế Âm Đà Nẵng phật tử du khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận