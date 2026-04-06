Hàng ngàn người thành kính dự lễ vía Quán Thế Âm

Hàng ngàn người đổ về dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội Quán Thế Âm 2026, tạo nên không gian linh thiêng đặc biệt, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng từ bi, an lạc và hướng thiện.
Sáng 6.4, tại phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội Quán Thế Âm 2026, diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.
Dòng người thành kính, khói hương nghi ngút và những nghi thức trang nghiêm không chỉ tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng từ bi, an lạc và hướng thiện, một giá trị cốt lõi làm nên sức hút đặc biệt của lễ hội tâm linh lớn bậc nhất thành phố Đà Nẵng.
Bình luận (0)