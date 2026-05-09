Hàng ngàn người trẻ rần rần đến đây để chơi game miễn phí

Đông đảo bạn trẻ thích thú trải nghiệm các trò chơi điện tử

Chiều 8.5, tại Trung tâm hội chợ triển lãm SECC (đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Mỹ, TP.HCM), hàng ngàn bạn trẻ đã xếp hàng chờ check-in với ngày hội Vietnam GameVerse 2026.

Bên trong ngày hội, không khí tại đây luôn nhộn nhịp, nhiều gian hàng với các trò chơi điện tử thu hút đông đảo bạn trẻ dừng chân trải nghiệm.

Lương Trần Công Thắng, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết đã đến đây từ sớm với mong muốn được trải nghiệm nhiều game mới và nhận được phần thưởng. “Mình quan tâm nhiều nhất đến gian hàng của nhà phát hành VNG, tựa game mình hay chơi là đấu trường chân lý, nghe nói đợt này có được nhận các phần thưởng đặc biệt nữa, nên mình rất hào hứng”, Thắng nói.

Theo Thắng, bản thân còn quan tâm đến tựa game Liên quân và FC Online để thỏa sức trải nghiệm.

Đông nghẹt bạn trẻ tham gia ngày hội Vietnam GameVerse 2026 ẢNH: TUẤN QUANG

Bạn trẻ thích thú tham gia trải nghiệm trò chơi điện tử ẢNH: TUẤN QUANG

Trần Lê Duy (23 tuổi), nhân viên tại một quầy game trong hội chợ, cho biết từ sáng sớm mọi người đã đến đây rất đông, không khí vô cùng náo nhiệt. "Tại gian hàng, mình hướng dẫn các bạn đến trải nghiệm game, đa số đều là sinh viên ở TP.HCM”, Duy nói và cho biết cũng có nhiều bạn trẻ đến từ các tỉnh thành khác, đã bắt xe từ sớm đến ngày hội năm nay.

Từ các tỉnh lên TP.HCM chơi game miễn phí

Nguyễn Cao Trí (27 tuổi), quê tỉnh Đồng Tháp, cho biết đến đây từ lúc 6 giờ sáng, để tham dự ngày hội năm nay. Với mong muốn trải nghiệm nhiều tựa game nhất có thể. “Mình mong chờ để có thể chơi được nhiều minigame săn quà, từ sáng đến hiện tại mình đã chơi được hơn 20 tựa game, trải nghiệm nhiều tính năng mới, phong phú mà trên bản chính thức chưa có”, Trí nói.

Nhiều bạn trẻ thích thú vì được nhận quà từ ban tổ chức của gian hàng trò chơi ẢNH: TUẤN QUANG

Đang trải nghiệm trò chơi điện tử, Nguyễn Thị Mỹ Anh, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết đã tham gia ngày hội này liên tục được 3 năm. “Đây là năm thứ 3 mình tham gia, nhưng cảm xúc vẫn như những ngày đầu vì quá choáng ngợp với các gian hàng game, mình đặc biệt yêu thích tựa game Liên quân Mobile, nhân vật mình yêu thích nhất là Alice. Rất may mắn, mình chơi minigame cũng trúng thưởng được một móc khóa của nhân vật game mà mình yêu thích”, Mỹ Anh bộc bạch.

Trải nghiệm các tựa game mới với các thiết bị công nghệ tiên tiến ẢNH: TUẤN QUANG

Theo ban tổ chức, năm nay sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng từ các nhà phát hành, giúp game thủ trực tiếp trải nghiệm game, giao lưu KOL và kết nối cộng đồng. Các giải đấu Esports như SEA Esports Nations Cup cùng các trận showmatch (đánh giao lưu với khán giả ) và chung kết của nhiều bộ môn như Crossfire, PUBG Mobile hay FC Mobile diễn ra xuyên suốt.