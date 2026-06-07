Hàng ngàn sinh viên ‘cháy’ hết mình trước khi phủ kín các điểm thi

Sáng 7.6, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 tại TP.HCM.

Dưới cái nắng hè, sinh viên tình nguyện "cháy" hết mình với tiết mục đồng diễn trước khi phủ kín các điểm thi để tiếp sức thí sinh ẢNH: NỮ VƯƠNG

Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ ra quân năm nay là tiết mục đồng diễn của hàng ngàn sinh viên tình nguyện. Những động tác dứt khoát, đều đặn cùng nụ cười tươi trên gương mặt rạng ngời khi thể hiện màn đồng diễn như lời khẳng định rằng các bạn đã sẵn sàng để mang sức trẻ tiếp sức thí sinh vượt qua những ngày thi quan trọng của đời học sinh.

Năm nay đánh dấu 30 năm chương trình Hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng tại TP.HCM (1997 – 2026) - một trong những mô hình tình nguyện tiêu biểu của thanh niên thành phố, đặt nền móng cho phong trào hỗ trợ thí sinh trên phạm vi cả nước; Kỷ niệm 25 năm chương trình Tiếp sức mùa thi (2001 – 2026) - hành trình một phần tư thế kỷ lan tỏa tinh thần nhân văn, tiếp thêm động lực cho hàng triệu lượt thí sinh và người nhà vượt qua những kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Sinh viên tình nguyện đã sẵn sàng tiếp sức mùa thi năm nay ẢNH: NỮ VƯƠNG

Sôi động lễ ra quân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trải qua 30 năm, chương trình đã huy động hàng trăm nghìn lượt sinh viên tình nguyện, hỗ trợ hàng triệu lượt thí sinh và phụ huynh bằng nhiều hình thức thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên TP.HCM.

Năm nay, nhiều hoạt động trọng tâm trước, trong và sau kỳ thi được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, như: tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ tinh thần, ứng dụng công nghệ số, học bổng học tập đến đồng hành cùng tân sinh viên… Tất cả đều thể hiện quyết tâm của chương trình trong việc hỗ trợ toàn diện cho thí sinh trước, trong và sau kỳ thi.

Anh Lâm Tùng, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao cờ lệnh ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 tại TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tập đoàn Thiên Long, Trung tâm Anh ngữ WESET trao học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động hỗ trợ tại 246 điểm thi trên địa bàn TP.HCM. Hàng ngàn sinh viên tình nguyện sẽ phủ kín các điểm thi hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tại điểm thi; hỗ trợ sơ cấp cứu và các tình huống khẩn cấp; điều phối giao thông tại khu vực cổng trường và các nút giao thông trọng yếu; hỗ trợ trông giữ hành lý; phát tặng vật phẩm thiết yếu và phát tặng 50.000 cẩm nang hỗ trợ thí sinh.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, cho biết chỉ trong ít ngày tới, màu áo xanh sẽ có mặt tại tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố. Mỗi lời hướng dẫn tận tình, mỗi hành động hỗ trợ kịp thời, mỗi nụ cười động viên của các tình nguyện viên đều có thể trở thành nguồn động lực giúp các em thí sinh thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Rạng ngời trước giờ xuất quân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo anh Khoa, năm 2026 cũng là năm đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ trên địa bàn TP.HCM sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, với quy mô rộng lớn hơn, nhiều điểm thi hơn và yêu cầu phối hợp cao hơn.

"Tôi mong rằng mỗi sinh viên tình nguyện sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tình trong từng nhiệm vụ được giao; để mỗi điểm thi trở thành một điểm tựa, mỗi lời hướng dẫn trở thành một nguồn động viên và mỗi hành động nhỏ góp phần giúp các em học sinh bước vào kỳ thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin và vững vàng hơn", Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhắn gửi đến sinh viên tình nguyện trước giờ ra quân.

Tất cả đã sẵn sàng, thí sinh đã sẵn sàng chưa? ẢNH: NỮ VƯƠNG

Những lời chúc từ các anh chị sinh viên tình nguyện gửi đến thí sinh năm nay ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong suốt hành trình 25 năm của chương trình "Tiếp sức mùa thi", từ năm 2001 đến nay, Tập đoàn Thiên Long đã cùng đồng hành, chia sẻ trách nhiệm xã hội và lan tỏa những giá trị nhân văn đến với các bạn sinh viên, thí sinh và phụ huynh.

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long, cho biết: "Đồng hành cùng giáo dục Việt Nam 45 năm và 25 năm cùng Tiếp sức mùa thi, Thiên Long luôn tin rằng áp lực thi cử không chỉ đến từ kiến thức, mà đến từ tâm lý. Chính vì vậy, thông điệp của Tiếp sức mùa thi năm nay là "Mượt tư duy – Thi nhẹ nhàng". Từ những buổi tư vấn tâm lý, phương pháp ôn luyện hiện đại, cho đến từng cây bút viết trơn tru hay chiếc máy tính Flexio đáng tin cậy... Ban tổ chức cùng Thiên Long mong muốn chuẩn bị cho các em một bệ phóng vững chắc để tự tin bứt phá trong phòng thi".