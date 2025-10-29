Hàng ngàn sinh viên xếp hàng để ‘chạm’ loạt công nghệ thanh toán của MB

Trời tối, hàng trăm sinh viên vẫn xếp hàng để trải nghiệm các hoạt động của MB

Bạn Trần Nhật Hưng, sinh viên tại Hà Nội, đã có mặt tại gian hàng MB từ sáng sớm: "Đây là cơ hội thú vị để mình được trực tiếp hướng dẫn, tiếp cận các công nghệ thanh toán mới. MB là ngân hàng luôn hàng đầu về công nghệ, bản thân mình cũng đã dùng thẻ MB để thanh toán Apple Pay ngay khi tính năng có mặt tại Việt Nam, nên mọi sự kiện của MB mình đều luôn ủng hộ".

Tại sự kiện, MB gây ấn tượng với giải pháp thanh toán mới mang tên Tài khoản chạm, cho phép khách hàng kết nối trực tiếp tài khoản MB với ví Apple, Google. Đối với các bạn trẻ thường gặp khó khăn trong việc cấp hạn mức tín dụng, hoặc yêu thích sự gọn nhẹ, giải pháp là bước tiến đột phá giúp mở rộng khả năng tiếp cận các phương thức thanh toán không tiếp xúc, đồng thời nâng cao tính bảo mật, tiện lợi khi không cần dùng thẻ vật lý. Đúng như câu chủ đề của sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - "Một chạm - Vạn niềm tin".

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và các bạn sinh viên checkin camera360 cùng Tài khoản chạm MB

Không chỉ "ghi điểm" nhờ màn chào sân với sản phẩm công nghệ tiên tiến, gian hàng MB còn thu hút bởi loạt trò chơi tương tác độc lạ, gây xôn xao sự kiện. Nổi bật là trò chơi "Lốc xoáy MB voucher triệu deal" mô phỏng lốc xoáy, với quy tắc bắt càng nhiều, quà càng lớn. Có tới hơn 5.000 lượt tham gia trong 2 ngày sự kiện, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025.

Bùng sức trẻ nhiệt huyết, khoảnh khắc ghi nhận khi tổ chức minigame Đoán đúng - Trúng quà tại gian hàng MB

Bên cạnh đó, MB triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm chuẩn gu giới trẻ như check-in camera 360, minigame kiến thức tài chính, cùng gần 2000 phần quà độc quyền bao gồm túi xách thời trang, áo mưa cao cấp, mũ bảo hiểm an toàn, khăn yêu nước... Nhiều khách tham quan không ngần ngại "khoe" lên trang cá nhân, mời thêm bạn bè người thân tham gia Ngày Thẻ Việt Nam 2025 để cùng nhận được các sản phẩm mang thương hiệu MB.

Lốc xoáy voucher được MB tái hiện ngoài đời thực, là trò chơi mới lạ thu hút sinh viên tại sự kiện

Hiện MB là Top 5 ngân hàng có giá trị thương hiệu mạnh nhất Việt Nam 2025 theo báo cáo thường niên của Brand Finance, với thẻ MB được ưa chuộng top đầu bởi giới trẻ. Loạt sản phẩm tiên phong thị trường như bộ thẻ đa năng MB Hi Collection, vòng tay thanh toán MB Stellar giúp MB trở thành biểu tượng công nghệ, người bạn đồng hành thân thiết trong hành trình sống thời thượng - khẳng định chất tôi của khách hàng hiện đại. Chủ thẻ được tận hưởng kho ưu đãi đa dạng, giảm giá lên tới 50% cho các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, di chuyển cùng chính sách hoàn tiền 1-5% tùy từng dòng sản phẩm.

Khách hàng có thể đăng ký sở hữu thẻ MB ngay trên App MBBank hoặc đến Chi nhánh, Phòng giao dịch MB gần nhất để được tư vấn trực tiếp. Đồng thời, khách hàng có thể tìm hiểu thêm về thẻ MB tại: https://www.mbbank.com.vn/26/46/san-pham/dich-vu-the

Ngày Thẻ Việt Nam 2025 là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phối hợp với Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). Sự kiện năm nay với chủ đề "Một chạm - vạn niềm tin" nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, truyền tải thói quen thanh toán số hiện đại, an toàn và tiện lợi đến đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.