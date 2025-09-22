Hàng ngàn thanh niên thu gom rác để bảo vệ môi trường

Tham gia thu gom rác thải ẢNH: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI

Chiều 22.9, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết sau khi chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 6 và hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2025, đã có hơn 4.700 đoàn viên, thanh niên tham gia tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng.

Từ trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi đến các địa bàn miền núi, miền biển, những bạn trẻ đã có mặt tại nhiều địa điểm công cộng để cùng nhau làm sạch môi trường. Các hoạt động này được tổ chức đa dạng, thiết thực như thu gom rác thải trên bãi biển, trồng mới và chăm sóc cây xanh, khơi thông kênh mương, dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan, hội trường, nghĩa trang, di tích lịch sử…

Nhiều đội hình tình nguyện còn ra quân cạo, xóa bỏ biển quảng cáo, rao vặt sai quy định, trả lại mỹ quan đô thị.

Đoàn viên, thanh niên tham gia nạo vét, khơi thông cống rãnh ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi ẢNH: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI

Đáng chú ý, trong đợt ra quân này, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã triển khai 26 mô hình phòng chống rác thải nhựa và 3 mô hình phân loại rác tại nguồn. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hình thành thói quen phân loại rác trong từng gia đình, từng khu dân cư, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào.

"Thông qua những mô hình này, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức và dần thay đổi hành vi của cộng đồng trong bảo vệ môi trường", một cán bộ Tỉnh đoàn chia sẻ.

Tại nhiều địa phương ven biển, hoạt động thu gom rác thải, làm sạch bãi biển đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Hình ảnh hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng nhau nhặt rác, phân loại túi nilon, chai nhựa… không chỉ trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho bờ biển quê hương mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm chung tay giữ gìn môi trường sống.

Không chỉ là ngày hoạt động định kỳ, ngày Chủ nhật xanh lần thứ 6 còn còn trở thành dịp để tuổi trẻ Quảng Ngãi thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường. Nhiều bạn trẻ cho biết, sau mỗi đợt ra quân, các bạn giữ thói quen hạn chế sử dụng túi nilon, tích cực tái chế, trồng cây xanh quanh nhà, biến tinh thần tình nguyện thành hành động thường ngày.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, mục tiêu lớn nhất của chương trình là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, bền vững. "Chúng tôi mong rằng qua hoạt động này, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ coi việc giữ gìn môi trường sạch đẹp là trách nhiệm lâu dài, gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày", một lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Với sự tham gia tích cực, đồng loạt của hơn 4.700 đoàn viên, thanh niên, ngày Chủ nhật xanh lần thứ 6 không chỉ mang lại diện mạo mới cho nhiều địa phương mà còn góp phần khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Quảng Ngãi trong việc chung tay xây dựng một cộng đồng xanh – sạch – đẹp, vì tương lai bền vững.