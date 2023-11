Hàng nghìn bạn trẻ ‘đã mắt đã tai’ tại IT FEST 2023

IT FEST 2023 là sự kiện độc đáo kết hợp giữa các hoạt động công nghệ (IT) và điểm chạm giải trí (FEST) do FPT Software tổ chức, lần đầu ra mắt tại campus Hola Park CodeCation. Chương trình thu hút hơn 2.500 bạn trẻ làm việc trong ngành CNTT và sinh viên các trường Đại học công nghệ tới tham dự.

Điểm độc đáo của sự kiện IT FEST 2023 là các bạn trẻ đã được trải nghiệm môi trường làm việc theo tinh thần CodeCation "work-life blend" của FPT Software, kết hợp giữa đa văn hóa, đa trải nghiệm vào trong cuộc sống. Lần đầu tiên, bạn trẻ được tham gia vào những màn rượt đuổi tốc độ, những con đường uốn lượn xung quanh campus đã được "hô biến" thành trường đua Go Kart dài vô tận, đem lại nhiều chặng đua gay cấn.

Người chơi được tận hưởng cảm giác mạnh trong cuộc cạnh tranh của những "quái kiệt" đường đua.

Đến với không gian Trình diễn công nghệ bằng thị giác, phòng Immersive Park đem lại các trải nghiệm tương tác độc đáo xoay quanh các công nghệ Automotive, IoT trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ cao.

Đại tiệc âm nhạc diễn ra vào buổi tối khuấy đảo không khí của IT FEST, mở đầu bằng loạt các màn trình diễn hiện đại và bùng nổ được đầu tư kỹ lưỡng và dàn dựng công phu từ 5 trường Đại học gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghiệp, Đại học Thủy lợi và Đại học Phenikaa. Các tiết mục Dance Challenge đã đốt nóng bầu không khí của sự kiện. Chung cuộc, đội nhảy đến từ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xuất sắc giành 2 giải kép là giải Nhất chung cuộc do BGK bình chọn và Đội thi được khán giả yêu thích nhất.

Sự đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu trở thành "chất xúc tác" cho các thí sinh cháy hết mình với các màn trình diễn, đem tới phần mở đầu hào hứng, "đã mắt đã tai".

Hơn 4 tiếng đồng hồ bất kể trời mưa, hơn 2.500 bạn trẻ yêu công nghệ đã thỏa sức mình trong đại tiệc âm nhạc kết hợp âm thanh và ánh sáng đậm chất IT.

Độ "nóng" của đêm nhạc được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của dàn sao đình đám cùng loạt hit bắt tai. Nhóm nhạc Da LAB đem đến sân khấu các sáng tác đã làm nên tên tuổi như "Thanh xuân", "Gác lại lo âu", "2 ngày 1 đêm"... cùng lời nhắc "hãy tận hưởng khoảnh khắc tối nay".

Cặp đôi Emily và BigDaddy tiếp tục hâm nóng bầu không khí với "Nóng", "Tình yêu màu nắng", "Ngõ chạm", "Mượn rượu tỏ tình"... Xuyên suốt quá trình biểu diễn, cả BigDaddy và Emily đã có nhiều khoảnh khắc giao lưu hài hước, thân thiện với khán giả. Sự tình tứ và ăn ý của cặp đôi khiến nhiều bạn trẻ phấn khích.

Xuất hiện cuối cùng, ca sĩ Bích Phương "chiêu đãi" người tham dự với các bản hit "Đi đu đưa đi", "Bùa yêu", "Một cú lừa", khiến sân khấu dường như bùng nổ.

Cuối chương trình, cặp đôi DJ KS (Kiên Trần) và MC Hank đã cuốn người tham dự vào phần nhạc EDM đầy hứng khởi và thăng hoa, khiến tất cả người tham dự đều không thể ngừng lắc lư theo giai điệu và "phiêu" hết mình theo cảm xúc, để lại dư âm khó quên cho một buổi tối cuối tuần.

Chuỗi hoạt động giải trí tại IT FEST đã đánh dấu sự kiện tại Việt Nam được tổ chức theo mô hình độc đáo #IT kết hợp với #FEST, đồng thời một lần nữa khẳng định tinh thần CodeCation của FPT Software - khi mỗi cá nhân được trải nghiệm sự kết hợp hài hòa giữa công việc và cuộc sống, giải trí tại chính nơi làm việc.