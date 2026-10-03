Hàng nghìn người thi công ngày đêm tại 'trái tim' phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

Những trận mưa dai dẳng nhiều ngày biến các tuyến đường tạm dẫn vào công trường dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà hát Đa năng trở thành những dải bùn nhão. Nước đọng thành vũng, xe tải liên tục cày qua để lại những rãnh sâu; xe máy chở công nhân nhiều lúc phải nối đuôi nhau, dò từng đoạn đường trơn trượt.

Đến giờ giao ca, dòng người mặc áo mưa, đội mũ bảo hộ lại tất tả ra vào giữa xe tải, máy xúc và những chuyến vật liệu nối nhau tiến vào công trường. Mưa có lúc nặng hạt, gió từ phía biển quất ngang mặt, nhưng nhịp công trường gần như không ngừng. Khi một ca kết thúc, ca khác lại tiếp nối, kéo dài từ ban ngày sang đêm dưới ánh đèn công trường.

Vượt qua những cung đường bùn lầy, các kỹ sư, công nhân tiếp tục hành trình tiến vào công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ẢNH: HOÀNG HÀ

Mưa triền miên không làm khó được lực lượng thi công

- Này, nói cậu kia để gọn miếng sắt kia vào một chút là các xe qua được.

Giữa dòng xe ấy, ông Bùi Văn Út từ từ điều khiển chiếc xe chở cát tiến vào khu thi công. Thỉnh thoảng, ông dừng lại, hạ kính xuống, thò đầu ra ngoài chỉ đạo những người đi phía trước. Đường hẹp, xe cẩu và xe tải ra vào liên tục nên có đoạn gần như tắc nghẽn.

Thi thoảng, ông dừng xe, hạ kính trao đổi với tài xế đi ngược chiều, người lùi một chút, người né sang bên để cùng tìm cách vượt qua nhanh nhất. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngay trên cabin cũng là cách các tài xế tự điều tiết dòng phương tiện giữa một công trường lúc nào cũng hối hả.

Ông Út chỉ cho người đồng nghiệp đoạn đường lầy lội phía trước, nơi khiến những bước chân trên công trường thêm phần nhọc nhằn. ẢNH: HOÀNG HÀ

Ông Út kể đã làm việc ở đây được gần 5 tháng. Mỗi ngày, ông thường chạy từ hai chuyến cát trở lên; số chuyến càng nhiều, thu nhập càng cao. Mỗi chuyến, ông được chủ trả 75.000 đồng tiền công, ngoài ra có thêm 200.000 đồng tiền ăn mỗi ngày. Ông tâm sự rằng, sau hơn 5 tháng làm việc tại đây, thu nhập bình quân của ông đạt hàng chục triệu đồng mỗi tháng: “Làm ở Phú Quốc thu nhập khá hơn nhiều so với ở TP.HCM”, ông nói.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở rộng trên khắp cả nước, nhu cầu nhân lực tại các công trường ngày càng lớn, khiến những người thợ xây dựng lành nghề trở nên được săn đón và có thêm nhiều cơ hội cải thiện thu nhập.

Từng tốp công nhân tiến vào ca làm mới, tiếp tục giữ nhịp thi công trên công trường ẢNH: HOÀNG HÀ

Ở một lối vào công trường xa khu vực xe ông Út chở cát, mưa rơi nặng hạt, bùn đất bám đầy bánh xe, quần áo và những đôi ủng. Hết ca, một tốp công nhân rời công trường thì những người khác lại tiếp tục đi vào. Dù điều kiện làm việc còn nhiều vất vả, nhịp thi công vẫn được duy trì. Từ người lái xe chở cát, công nhân xây dựng đến những người vận hành máy móc, tất cả đều miệt mài với phần việc của mình trên các công trình phục vụ APEC 2027.

Ánh đèn tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng tiếp tục rực sáng giữa trời đêm ẢNH: HOÀNG HÀ

Màn đêm buông xuống, công trường không vì thế mà lắng lại. Dưới những dàn đèn công suất lớn sáng rực giữa màn mưa, tiếng máy xúc, xe tải, máy hàn và thiết bị thi công vẫn nối nhau vang lên. Nhiều hạng mục được tổ chức thi công xuyên tối, các tổ công nhân thay phiên nhau bám vị trí để không làm gián đoạn công việc. Áo mưa phủ bên ngoài bộ đồ bảo hộ, dưới chân là bùn đất sũng nước, họ vừa làm vừa tìm cách che chắn thiết bị, vật liệu trước những cơn mưa bất chợt nặng hạt.

Tranh thủ những khoảng trời tạnh ráo hiếm hoi, công nhân khẩn trương đổ bê tông nền khoảng sân trước Nhà biểu diễn đa năng

Có những thời điểm mưa xối xuống trắng công trường, nước theo những rãnh đất tràn qua lối đi, nhưng chỉ cần điều kiện cho phép, công việc lại tiếp tục. Người vận hành máy móc vẫn ngồi trong cabin, công nhân dưới mặt đất soi đèn, ra hiệu cho từng chuyến xe tiến lùi giữa không gian chật hẹp. Những bóng người nhỏ bé di chuyển dưới ánh đèn xuyên qua màn mưa tạo nên một nhịp lao động đặc biệt của công trường về đêm.

Giữa đêm, các công nhân vẫn miệt mài thi công trên mái Trung tâm Hội nghị, nỗ lực bảo đảm tiến độ hoàn thiện mặt ngoài công trình trong quý 4

Áp lực tiến độ khiến thời gian ở đây dường như được tính bằng từng ca làm việc, từng chuyến vật liệu và từng phần việc hoàn thành. Hết nhóm này rời vị trí, nhóm khác lại vào thay.

Nhiều khi, công nhân chỉ kịp tranh thủ ăn tối trong quãng nghỉ ngắn trước khi trở lại hiện trường. Ngày nối đêm, nắng tiếp mưa, hàng nghìn người lao động vẫn bám công trường, chạy đua với thời gian để đưa những hạng mục phục vụ APEC 2027 từng bước thành hình.

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC và nhà biểu diễn đa năng tăng tốc về đích

Toàn bộ 13/13 nhịp kết cấu thép mái - một trong những hạng mục thi công khó nhất - đã hoàn tất việc lắp dựng

Theo ghi nhận trên công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC những ngày cuối tháng 9, các hạng mục thi công bên ngoài đang dần hoàn thiện, phần mái đã lộ rõ hình hài khép kín, công nhân và kỹ sư đang chuyển dần từ thi công kết cấu sang hoàn thiện nội thất.

Công trình với tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², gồm một tầng hầm, ba tầng nổi cùng tầng tum kỹ thuật. Điểm đáng chú ý bên trong là không gian tổ chức sự kiện rộng khoảng 11.050 m². Khu vực này sử dụng kết cấu vượt nhịp tới 81 m mà không bố trí cột ở giữa, tạo nên một không gian lớn và thông thoáng phục vụ các sự kiện.

Những cơn mưa đêm trên đảo Ngọc không làm gián đoạn nhịp thi công trên công trường.

Bên trong Trung tâm Hội nghị, công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục nội thất, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công việc trước tháng 4.2027.

Theo tiến độ đặt ra, dự án sẽ hoàn thành mặt ngoài trong quý 4/2026, còn toàn bộ phần nội thất hướng tới mốc 31.3.2027.

Ngay bên cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng cũng đang dần lộ rõ hình hài. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 54.680 m², gồm sáu tầng nổi và một tầng hầm. Khán phòng với khoảng 4.030 chỗ ngồi được thiết kế để tổ chức các chương trình biểu diễn và sự kiện trong khuôn khổ APEC.

Nếu Trung tâm Hội nghị và Triển lãm mang hình khối vuông vức, tượng trưng cho đất, thì Nhà biểu diễn đa năng lại có dáng tròn mềm mại, gợi hình ảnh bầu trời

Đến nay, phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt gần 100%. Trên công trường, các tổ thợ đang lắp đặt 50 cột đỡ mái, đồng thời triển khai nhiều hạng mục phía trong.

Với phương án làm việc 3 ca, 4 kíp, 30 trong tổng số 50 cột trụ của Nhà biểu diễn đa năng đã được lắp đặt hoàn thiện

Hệ giàn và khung đỡ mái hình tròn, với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn, đã hoàn tất lắp dựng

Dự kiến phần mặt ngoài Nhà biểu diễn đa năng sẽ hoàn thiện trong quý 4/2026. Công tác nội thất tiếp tục được triển khai sau đó, với mục tiêu hoàn thành vào ngày 30.3.2027.

Khi màn đêm phủ xuống Phú Quốc, ánh đèn trên các đại công trường vẫn sáng rực. Giữa mưa gió, hàng nghìn kỹ sư, công nhân, tài xế và người vận hành máy móc tiếp tục chia ca, bám công trường, đẩy từng hạng mục tiến gần hơn tới đích.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm cùng Nhà biểu diễn đa năng sẽ mở rộng dư địa phát triển du lịch MICE, đưa Phú Quốc đến gần hơn với các sự kiện quốc tế ẢNH: SG

APEC 2027 là một cột mốc quan trọng, nhưng giá trị của những công trình đang thành hình sẽ còn kéo dài sau sự kiện. Sân bay, tuyến LRT, các đại lộ, trung tâm hội nghị hay nhà biểu diễn sẽ trở thành một phần trong hệ thống hạ tầng và định hình diện mạo mới của đảo Ngọc.

Từ những mét ray được siết chặt dưới mưa, những chuyến vật liệu nối nhau trong đêm đến những mái công trình dần khép lại, hàng nghìn con người hôm nay đang góp sức kiến tạo một Phú Quốc của ngày mai - hiện đại hơn và từng bước vươn tầm thành điểm đến quốc tế.