Hãng ô tô nào triệu hồi xe nhiều nhất từ đầu năm 2025 đến nay?

Liên tục cải tiến mẫu mã đồng thời phân phối hàng trăm ngàn xe mỗi tháng tại các thị trường ô tô trên thế giới, tuy nhiên Ford cũng khiến không ít người dùng ô tô của hãng xe này lo lắng khi liên tiếp triển khai các đợt triệu hồi xe do nhiều lỗi khác nhau.

Năm ngoái, Ford là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành ô tô về số lượng các đợt triệu hồi ô tô khi đã tiến hành tới 67 chương trình triệu hồi, liên quan đến 4.776.770 xe. Trong đó, có 66 lần triệu hồi trực tiếp và chỉ một lần sửa chữa OTA (cập nhật lỗi qua mạng). Trước đó, Ford từng tuyên bố sẽ giải quyết các mối lo ngại về chất lượng, tuy nhiên điều này có lẽ vẫn chưa được cải thiện khi số lượng xe Ford bị lỗi, triệu hồi tiếp tục gia tăng sau khi năm 2025 gần đi qua được nửa chặng đường.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Ford đã triển khai 81 đợt triệu hồi khác nhau với số lượng xe bị hưởng lên đến 4.077.666 chiếc Ảnh: Carscoop

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Ford đã triển khai 81 đợt triệu hồi khác nhau với số lượng xe bị hưởng lên đến 4.077.666 chiếc. Như vậy, tính trung bình mỗi đợt triệu hồi có 50.341 xe bị ảnh hưởng. Đợt triệu hồi có số lượng xe bị ảnh hưởng lớn nhất với 1.075.299 xe, do lỗi liên quan đến camera lùi trên hầu hết mẫu xe Ford sản xuất.

Bên cạnh đó, hệ thống điện cũng là vấn đề khiến Ford phải triển khai nhiều đợt triệu hồi liên quan đến nhiều mẫu xe khác nhau. Cụ thể, có 17 đợt khác nhau do Ford triển khai từ đầu năm đến nay liên quan đến hệ thống điện, bao gồm một đợt triệu hồi ảnh hưởng tới 272.817 xe do ắc-quy 12 volt có thể nhanh chóng xuống cấp và hỏng. Hồi tháng 4, Ford cũng đã triệu hồi khoảng 492.145 xe do lớp trang trí trụ B có thể bị bong tróc.

Hệ thống điện cũng là vấn đề khiến Ford phải triển khai nhiều đợt triệu hồi liên quan đến nhiều mẫu xe khác nhau Ảnh: Carscoop

Mới đây nhất, Ford đã triệu hồi 196.911 xe Mustang Mach-E tại Mỹ cùng với 100.000 xe khác tại các thị trường nước ngoài do vấn đề về tay nắm cửa. Nói một cách đơn giản, các vấn đề không chỉ liên quan đến một hệ thống hoặc thành phần nhất định. Chúng dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, cũng có những đợt triệu hồi với số lượng xe bị ảnh hưởng khá ít. Cụ thể có 14 đợt triệu hồi xe do Ford triển khai có số lượng ít hơn 100 xe. Đó là dấu hiệu cho thấy Ford dù tìm ra một vấn đề nhỏ vẫn giải quyết nó trên quy mô lớn. Trên thực tế, 10 trong số 14 lần triệu hồi xe có số lượng xe bị ảnh hưởng ít hơn 10 xe.

Ford có số lượng xe bị triệu hồi nhiều nhất tính từ đầu năm 2025 đến nay Ảnh: Carscoop

Với việc đã triển khai đến 81 đợt triệu hồi từ đầu năm 2025 đến nay, Ford có số lượng xe bị triệu hồi nhiều nhất. Xếp sau hãng xe Mỹ có Tập đoàn Volkswagen và Stellantis, cả hai đều đã triển khai 15 đợt triệu hồi, Mercedes-Benz tiến hành 13 đợt triệu hồi xe. Trong khi Honda, Acura và GM đều đã triển khai 12 đợt triệu hồi xe tính từ đầu năm 2025 đến nay.