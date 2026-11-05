Hãng phim A24 đứng trước ngã rẽ: Tiếp tục độc lập hay bán mình?

Giống như thế giới giả tưởng trong tựa game đình đám Elden Ring, nơi người chơi phải vật lộn giữa ranh giới sống chết để tranh giành quyền lực, hãng phim A24 cũng đang bước vào một chương mới đầy thách thức. Với bộ phim hành động hoành tráng chuyển thể từ trò chơi này, do Alex Garland "nhào nặn" và Kit Connor đóng chính cùng khoản kinh phí khổng lồ lên tới 200 triệu USD (tương đương khoảng 5.100 tỈ đồng), A24 không còn là một hãng phim độc lập, nhưng cũng chưa hẳn là một tập đoàn phim khổng lồ.

Cảnh quay trong Backrooms, hiện tượng phòng vé toàn cầu với doanh thu 400 triệu USD của A24 Ảnh: AP

Theo Variety, năm nay sẽ được ghi nhận là mốc son rực rỡ nhất của hãng. Nhờ cú hích từ bộ phim kinh dị thế hệ Z Backrooms hay loạt phim tài liệu gây sốt You Can See Everything do Nathan Fielder và Lance Oppenheim thực hiện, A24 lần đầu tiên vượt mốc doanh thu 500 triệu USD (khoảng 12.750 tỉ đồng) tại phòng vé nội địa Mỹ.

Không dừng lại ở đó, A24 còn gom về hàng loạt đề cử Oscar danh giá, đồng thời bành trướng mạnh mẽ sang mảng truyền hình với các series ăn khách nối tiếp nhau ra mắt trên HBO, Peacock hay Apple TV. Giữa lúc làng giải trí đang chao đảo vì sáp nhập và biến động, sự thành công của A24 là minh chứng rõ nét cho một thương hiệu có chiều sâu. Thế nhưng, tờ Variety nhận định, chính đà thăng hoa ấy lại đẩy ban lãnh đạo vào câu hỏi lớn: A24 thực ra muốn vươn tới đâu?

Ngã rẽ với thương vụ tỉ đô?

"Nếu họ có ý định kiếm tiền từ A24, thì đây chính là thời điểm thích hợp", một "ông trùm" phim ảnh nhận xét với tờ Variety. Từ khi ra mắt năm 2013, những đồn đoán về việc hãng phim này bị thâu tóm chưa bao giờ dứt. Dưới sự chèo lái của David Fenkel và Daniel Katz, A24 từng tiếp cận các "ông lớn" như Apple hay Sony, nhưng rồi mọi thứ vẫn bỏ ngỏ. Cả hai nhà sáng lập luôn bảo vệ chất "quái" và nét độc bản đã làm nên thương hiệu trong lòng giới trẻ, thậm chí từ chối nhiều lời đề nghị mua cổ phần gần đây.

Dù vậy, nguồn tin của Variety cho biết: "Fenkel và Katz hoàn toàn quan tâm đến việc làm giàu". Trong đợt gọi vốn giữa năm 2024 từ quỹ Thrive Capital của Josh Kushner, A24 được định giá 3,5 tỉ đô la (gần 90.000 tỉ đồng). Con số này quá bé nhỏ nếu đặt cạnh thương vụ Skydance thâu tóm Warner Bros. Discovery trị giá tới 111 tỉ USD.

Theo Variety, một giám đốc điều hành cấp cao chia sẻ: "Họ có thương hiệu tuyệt vời, nhưng trong cuộc chơi sáp nhập, thương hiệu khó lòng tồn tại vẹn nguyên. Hãy nhìn cách Disney từng làm với FX hay 20th Century Fox xem". Thêm vào đó, để giữ mức định giá ngất ngưởng, áp lực tăng trưởng đang đè nặng lên vai hãng.

Để bứt phá, A24 bắt đầu thử nghiệm những chiếc áo rộng hơn như bản quyền phim và truyền hình của The Texas Chainsaw Massacre. Tuy nhiên, cuộc vươn mình ra khỏi vùng an toàn kinh phí thấp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đơn cử như hai dự án ngốn mỗi phim 50 triệu USD (hơn 1.270 tỉ đồng) năm ngoái gồm Eddington của Ari Aster và The Smashing Machine của Dwayne Johnson đều ngậm ngùi ngã ngựa tại phòng vé.

Thử thách giữ chất riêng

Dù vậy, Variety ghi nhận sự phục hồi ngoạn mục của hãng trong năm nay. Riêng You Can See Everything đã bỏ túi 64 triệu USD và The Drama (với sự góp mặt của Zendaya và Robert Pattinson) thu về 134 triệu USD toàn cầu. Đặc biệt, Backrooms trở thành "con gà đẻ trứng vàng" khi bỏ túi tới 400 triệu USD toàn cầu từ mức kinh phí vỏn vẹn 10 triệu USD. Nhờ đó, A24 có nguồn lực bù lỗ cho những cú sảy chân như How to Make a Killing, The Death of Robin Hood hay Misty Green.

Diễn viên Chiwetel Ejiofor trong một phân cảnh của phim kinh dị Backrooms Ảnh: AP

Tuy nhiên, tờ Variety cũng chỉ ra một điểm yếu: A24 thường bán bản quyền quốc tế cho các nhà phân phối nội địa thay vì tự phát hành nước ngoài. Cách này giúp họ giảm thiểu rủi ro khi phim lỗ, nhưng đồng thời cũng khiến hãng bỏ lỡ khoản lợi nhuận khổng lồ khi một tác phẩm bùng nổ toàn cầu như Backrooms.

Theo Wall Street Journal, bộ đôi nhà sáng lập đang tìm kiếm các đối tác bản địa phù hợp nhằm mở rộng thị trường. Nhưng việc giao phó quyền sáng tạo cho các đối tác nước ngoài luôn tiềm ẩn rủi ro lớn đối với một hãng phim vốn coi trọng tính cá nhân.

Phim của A24 xưa nay nổi tiếng kén khán giả, bằng chứng là điểm CinemaScore của những tác phẩm đình đám như Hereditary (D+) hay Uncut Gems (C+) khá thấp. Nhưng khi rót hàng trăm triệu USD vào các bom tấn như Elden Ring hay Slayground, họ không thể chấp nhận việc để mất lòng số đông khán giả.

Trao đổi với Variety, Travis Knox, phó giáo sư sản xuất tại Đại học Chapman - nhận định: "Với ngân sách hơn 100 triệu USD, bạn không thể chỉ làm phim cho một nhóm nhỏ khán giả quen thuộc".

Bên cạnh phim ảnh và các sản phẩm ăn theo, A24 còn nắm giữ rạp Cherry Lane ở New York (Mỹ) hay khoản đầu tư 75 triệu USD từ Google DeepMind để phát triển AI phục vụ làm phim. Theo phân tích của Variety, tài sản đắt giá nhất của A24 vẫn nằm ở niềm tin của khán giả trẻ, những người yêu mến một hãng phim đứng ngoài vòng xoáy kim tiền của các tập đoàn lớn. "Nếu họ bị mua lại bởi những cái tên như Amazon, điều đó sẽ tự động làm mất lòng người hâm mộ", ông Knox cảnh báo.