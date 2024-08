Hãng realme trình làng công nghệ sạc nhanh 320W

Sạc siêu tốc 320W là một cột mốc chưa từng có của realme trong cuộc đua về công nghệ sạc nhanh, sau khi hãng giới thiệu công nghệ 240W trước đây với sản phẩm Flagship GT3 vào tháng 2.2023. Với công nghệ này, việc sạc đầy một chiếc điện thoại thông minh chỉ mất 4 phút 30 giây.



realme vừa giới thiệu công nghệ sạc nhanh lên tới 320W

Chụp màn hình



Công nghệ mang tính cách mạng này định nghĩa lại trải nghiệm sạc cho người dùng điện thoại thông minh, khiến thời gian sạc kéo dài trở thành dĩ vãng. Với "điều kỳ diệu" 4 phút, người dùng có thể sạc đầy thiết bị của mình trong thời gian ngắn chỉ bằng một tách cà phê hoặc phát một bài hát, mở ra kỷ nguyên mới của sạc "không chờ đợi". Sạc siêu âm 320W của realme thiết lập một tiêu chuẩn mới về sự tiện lợi và hiệu quả của việc sạc, nâng cao cuộc sống hằng ngày cho người dùng trên toàn thế giới.

Ngoài ra, bộ sạc siêu âm 320W cũng tự hào có mật độ công suất đáng kinh ngạc là 3,3W trên một centimet khối. Nó vượt qua chuẩn mực mà công nghệ sạc 240W trước đó đặt ra trong khi vẫn duy trì kích thước tương tự như bộ sạc 240W.

Được thiết kế để phá vỡ các rào cản sạc độc quyền, nguồn điện nhỏ gọn này hỗ trợ hầu hết các giao thức sạc chính thống tiên tiến - bao gồm UFCS (lên đến 320W), PD và SuperVOOC, mang đến khả năng tương thích kinh ngạc cho tất cả thiết bị của bạn. Với đầu ra USB-C kép để sạc nhanh đồng thời - 150W cho điện thoại realme và 65W cho máy tính xách tay tương thích - sạc siêu âm 320W là giải pháp tối ưu cho người dùng.

Bên cạnh đó, realme đã giới thiệu một loại pin gập mang tính cách mạng, đạt dung lượng ấn tượng 4.420 mAh. Lấy cảm hứng từ cơ chế của các thiết bị có thể gập lại, loại pin 4 cell này được kết hợp bởi 4 cell riêng lẻ có thể sạc đồng thời. Đây cũng là loại pin điện thoại thông minh 4 cell đầu tiên trên thế giới, cho phép tốc độ sạc nhanh hơn trong khi vẫn duy trì kiểu dáng đẹp mắt, vừa vặn với điện thoại thông minh.

Với sự tiến bộ này, realme đang định nghĩa lại những gì người dùng có thể mong đợi từ hiệu suất và kiểu dáng pin. Bên cạnh đó realme còn cung cấp các giải pháp an toàn tuyệt đối, giải quyết mối lo ngại về an toàn của người dùng đối với việc sạc công suất cao với biến áp AirGap - biến áp đầu tiên trong ngành mang lại sự an tâm.