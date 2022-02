Hãng thiết bị chip ASML tố công ty Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Theo South China Morning Post, trong báo cáo hằng năm công bố hôm 9.2, ASML nói một doanh nghiệp Trung Quốc liên kết với XTAL, công ty trước đây từng bị kiện vì hành vi trộm cắp bí mật thương mại ở Mỹ, đã “tích cực tiếp thị sản phẩm ở Trung Quốc có khả năng vi phạm quyền IP của ASML”. Nhà cung cấp độc quyền công cụ in thạch bản của Hà Lan cho biết đã yêu cầu khách hàng của mình không khuyến khích hành vi vi phạm IP của Dongfang Jingyuan Electron có trụ sở tại Bắc Kinh. ASML cũng đã nêu vấn đề này với chính quyền Trung Quốc.

Thành lập vào năm 2014, Dongfang Jingyuan là một trong những “gã khổng lồ nhỏ” (little giant) được chính phủ xác nhận. “Gã khổng lồ nhỏ” là từ để chỉ những công ty khởi nghiệp mới nổi, đang theo đuổi đột phá về công nghệ để giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu tự cung tự cấp về công nghệ. Chủ tịch Dongfang Jingyuan Yu Zongqiang cho biết công ty đã đạt được bước đột phá trong công nghệ quan trọng để sản xuất chip “vào thời điểm đất nước cần nó”.

XTAL, đối tác liên kết với Dongfang Jingyuan, từng bị tòa án Mỹ yêu cầu trả ASML 845 triệu USD vào năm 2019, để bồi thường cho bí mật thương mại bị đánh cắp. Tuy nhiên, ASML nói rằng họ không thể thu được tiền vì XTAL đã nộp đơn phá sản. Theo thỏa thuận dàn xếp, ASML trở thành chủ sở hữu hầu hết IP của XTAL sau khi hãng công nghệ này ngừng hoạt động.





Cáo buộc của ASML được đưa ra khi Trung Quốc đang tăng cường khả năng phát triển năng lực in thạch bản của riêng mình, một bước rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất chip. Hệ thống in thạch bản tiên tiến nhất của ASML bị cấm bán cho các nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc theo lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ. Biện pháp hạn chế do chính quyền Washington đưa ra cũng cản trở sự phát triển của nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC đối với các nút sản xuất chip dưới 10 nanomet (nm), khiến hãng này phải tập trung vào các nút công nghệ 28 nm.

ASML báo cáo doanh thu 18,6 tỉ euro (khoảng 21,25 tỉ USD) vào năm ngoái, tăng so với khoảng 14 tỉ euro năm trước đó. Tại Trung Quốc, doanh số bán hàng của ASML năm 2021 tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020, từ 2,32 tỉ euro lên 2,74 tỉ euro. Dongfang Jingyuan không công bố số liệu tài chính của mình, nhưng thông cáo báo chí từ phía công ty cho biết doanh thu hằng năm đã vượt qua 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 15,7 triệu USD) vào năm 2021.