Hàng trăm khách hàng chọn mua căn hộ The Maison tại lễ mở bán đợt 2

Hơn 500 khách hàng tham dự lễ mở bán căn hộ ven sông The Maison tại TP.Thủ Dầu Một

Tại đây, chủ đầu tư cũng công bố nhiều chính sách ưu đãi trong đợt mở bán thứ 2, căn hộ The Maison dù sở hữu nhiều ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích nhưng vẫn sở hữu mức giá cạnh tranh và lịch thanh toán hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng nhất là các gia đình trẻ.

Ông Trần Văn Hưng - Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện

Dự án được giới thiệu mức giá ưu đãi từ 29 triệu đồng/m², khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng liên tục (kể từ thời điểm ký HĐMB). Điển hình như với căn hộ 70 m² (2PN - 2WC), người mua sẽ chỉ cần thanh toán khoảng 400 triệu đồng trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà vào quý 4/2024. Nếu không có sẵn tài chính, khách hàng có thể lựa chọn phương án vay vốn ngân với mức hỗ trợ vay đến 70% và thanh toán trải dài đến 30 tháng.

Bên cạnh chính sách thanh toán tối ưu, việc bàn giao nội thất chất lượng cao và đầy đủ sẽ giúp gia chủ không phải sắm sửa và tốn kém quá nhiều thời gian và công sức.

Ngoài ra, nhiều chính sách áp dụng trong ngày diễn ra sự kiện, bao gồm ưu đãi "Happy Surprise" chiết khấu 1% GTCH và quà tặng may mắn lên đến 10 chỉ vàng tri ân khách hàng tham dự sự kiện.

Khách hàng may mắn nhận quà vàng giá trị tại sự kiện

Ngay trong buổi sáng mở bán với những ấn tượng tốt đẹp và sự hài lòng tuyệt đối, nhiều khách hàng đã quyết định sở hữu căn hộ phù hợp tại The Maison mở ra cơ hội an cư và đầu tư lý tưởng cho những cư dân tương lai tại một trong những thành phố công nghiệp sôi động bậc nhất cả nước.

Cùng "điểm danh" những yếu tố giúp khách hàng nhanh chóng quyết định sở hữu căn hộ The Maison:

Vị trí đắc địa và đón đầu các dự án hạ tầng trọng điểm

Tọa lạc tại vị trí độc tôn ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, dự án The Maison giúp cư dân nhanh chóng kết nối với hệ tiện ích ngoại khu sầm uất hiện hữu từ mua sắm, vui chơi giải trí, học tập, y tế, thể dục thể thao, các điểm du lịch nổi tiếng như : Siêu thị Co.opmart, Big C, TTTM AEON Mall, Phố đi bộ Bạch Đằng, Sân vận động Gò Đậu, Sân golf Sông Bé, Bệnh viện Becamex, Trường đại học Bình Dương…. cũng như nhanh chóng kết nối với các tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Bình Dương, đường Cách Mạng Tháng 8, đường 30/4 và tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Bình Dương - Củ Chi…

Đặc biệt, khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm đặc biệt là quỹ đất ven sông, The Maison được ví như "viên ngọc quý" trên mảnh đất vàng còn sót lại của thành phố Thủ Dầu Một.

Tiềm năng tăng giá của The Maison còn thấy rõ khi các dự án hạ tầng liền kề dự án đang khẩn trương triển khai như: tuyến đường Vành đai 3, dự án Cảng hành khách Bà Lụa, xây dựng Cầu Bình Gởi kết nối với TP.HCM.

Chủ đầu tư uy tín cùng pháp lý hoàn chỉnh

Góp phần bảo chứng chất lượng cho The Maison là danh tiếng của chủ đầu tư C-Holdings. Sau thành công rực rỡ của dự án đầu tay C-Sky View, chủ đầu tư C-Holdings đã thể hiện được năng lực, tiềm lực và uy tín cũng như tâm huyết trong việc mang đến những giá trị tốt nhất dành cho khách hàng. Chỉ sau 6 tháng nhận bàn giao nhà, những cư dân đầu tiên của dự án C-Skyview cũng đã chính thức nhận được sổ hồng vào ngày 22.7 vừa qua mang đến sự yên tâm cho khách hàng và nhà đầu tư lựa chọn đặt niềm tin vào dự án từ đó tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ và gia tăng niềm tin đối với khách hàng khi C-Holdings tiếp tục triển khai dự án thứ hai mang tên The Maison.

Sau C-Skyview, The Maison tiếp tục là một sản phẩm tâm huyết mà C-Holdings tự hào giới thiệu ra thị trường. Dự án được đầu tư kỹ lưỡng, trau chuốt trong từng chi tiết để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Với The Maison, C-Holdings không chỉ tạo ra một sản phẩm căn hộ cao cấp với giá đột phá, mà còn xây dựng nền tảng cho các dự án tiếp theo của công ty.

Tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa lòng phố thị

Bên cạnh vị trí đắt giá, giá trị của The Maison còn nằm ở hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, mang đến cho cư dân một tiêu chuẩn sống mới, nghỉ dưỡng mỗi ngày tại căn hộ của mình. Chủ chủ nhân tương lai của The Maison được tận hưởng chuỗi 39 tiện ích cao cấp: hồ bơi tràn bờ, Gym, Sauna, Spa, Phòng họp - Thư viện, BBQ, vườn dạo bộ, hệ thống trường học quốc tế hay nhà hàng, siêu thị nội khu... đặc biệt, The Maison được đầu tư hệ thống spa chăm sóc ô tô chuyên biệt chỉ riêng có tại dự án mang thương hiệu C-Holdings.

Căn hộ bàn giao nội thất đầy đủ và cao cấp

The Maison sẽ bàn giao đầy đủ trang thiết bị nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng sẽ giúp gia chủ không phải sắm sửa và tốn kém quá nhiều thời gian và công sức.

Theo đó, căn hộ The Maison được bàn giao: thiết bị bếp, máy hút, bồn rửa, vòi rửa Dudoff, cửa gỗ chống cháy An Cường, sơn nội thất cao cấp Jotun, thiết bị điện Schneider, thiết bị vệ sinh Inax, khóa thông minh Hafele. Đặc biệt, trong giai đoạn này chủ nhân tương lai được hưởng ưu đãi thiết kế và tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp kèm theo.

Có thể nói, căn hộ ven sông The Maison hội tụ đầy đủ các yếu tố của một dự án chất lượng tốt, từ vị trí thuận tiện, giá thành hợp lý, chất lượng cao cấp, môi trường sống văn minh và đặc biệt là pháp lý hoàn chỉnh mang đến sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư.